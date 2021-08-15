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Виталий Козловский сообщил о смерти отца и поделился архивными снимками

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
15 августа, 17:15
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Виталий Сергеевич ушел из жизни в возрасте 74 лет. Коллеги артиста выразили свои соболезнования
Умер отец Виталия Козловского
Умер отец Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В Instagram-профиле Виталий Козловский, который недавно представил свой новый клип, опубликовал серию фотографий, на которых он запечатлен вместе с папой в разные годы жизни.

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В посте есть и цветные снимки, и более старые, черное-белые. На последних можно увидеть совсем маленького Виталика.

Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день — ушел из жизни мой лучший папа в мире. Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя, – написал певец.

Виталий Козловский сообщил о смерти своего отца / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

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В апреле этого года отец Виталия Козловского отпраздновал 74-й день рождения.

Маленький Виталий Козловский со своим отцом / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В соцсети Алина Гросу, Ольга Сумская, Светлана Тарабарова, Оля Цибульская и другие коллеги Виталия написали ему слова поддержки.

Виталий Козловский с родителями / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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