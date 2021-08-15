Виталий Козловский сообщил о смерти отца и поделился архивными снимками

Виталий Сергеевич ушел из жизни в возрасте 74 лет. Коллеги артиста выразили свои соболезнования

Умер отец Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В Instagram-профиле Виталий Козловский, который недавно представил свой новый клип, опубликовал серию фотографий, на которых он запечатлен вместе с папой в разные годы жизни.

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В посте есть и цветные снимки, и более старые, черное-белые. На последних можно увидеть совсем маленького Виталика.

Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день — ушел из жизни мой лучший папа в мире. Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя, – написал певец.

Виталий Козловский сообщил о смерти своего отца / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

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В апреле этого года отец Виталия Козловского отпраздновал 74-й день рождения.

Маленький Виталий Козловский со своим отцом / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В соцсети Алина Гросу, Ольга Сумская, Светлана Тарабарова, Оля Цибульская и другие коллеги Виталия написали ему слова поддержки.

Виталий Козловский с родителями / Фото: instagram.com/vkozlovskiy