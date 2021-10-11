В шестом эфире Танці з зірками покинули Lida Lee и Алексей Базела (видео)

Новый выпуск танцевального шоу был посвящен кумирам, которым участники обязаны своим успехом. Покинуть шоу должны были две пары, но что-то пошло не так

"Танці з зірками" в 6 эфире покинули Лида Ли и Алексей Базела / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Неожиданно для зрителей, в шестом эфире с проектом попрощались Лида Ли и Алексей Базела. Под угрозой вылета также были Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

В начале выпуска было объявлено, что танцы покинут две пары, но судьи не смогли выбрать между участниками и перенесли решение на следующее воскресенье.

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Lida Lee и Алексей Базэла – Пасодобль – Танцы со звездами 2021:

Турнирную таблицу на этот раз возглавили Артур Логай и Анна Карелина, аутсайдерами оказались Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

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Турнирная таблица в шестом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.

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Четвертой приглашенной судьей шестого выпуска стала Юлия Санина, которая принимала участие в предыдущем сезоне "Танців з зірками", а ведущей на балконе была Маша Ефросинина.

Воскресный вечер на паркете был посвящен кумирам участников. Звезды рассказывали трогательные истории о людях, которые вдохновляли их и помогали поверить в себя.

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