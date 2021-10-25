Супруга DZIDZIO раскрыла подробности развода: Все по-дружески, любя

Солист популярного украинского коллектива DZIDZIO Михаил Хома и его пока что жена певица SLAVIA, которые весной объявили о разводе, встретились на премьере фильма "Де гроші". Супруга артиста рассказала о этапах их расставания и в каких они сейчас отношениях.
Певица SLAVIA, которая ранее заявила, что до последнего пыталась сохранить их с DZIDZIO брак, пришла на премьерный показ фильма мужа по собственному желанию, а не по его личному приглашению:
Конечно, Михаил всегда очень занят. Поэтому я знаю, куда звонить, у кого спрашивать, – делится артистка в программе "Зірковий шлях".
Как говорит Ярослава – настоящее имя жены DZIDZIO, пришла, потому что просто хотела поддержать мужа:
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Своих надо всегда поддерживать. Я хочу, чтобы Михаил заработал деньги уже наконец-то на этом фильме. Потому что очень много сил он вкладывает в творчество. Он живет этим, он не спит, он не ест, бедный похудел, бегает здесь, – рассказала артистка.
На вопросы о разводе она отвечала довольно лаконично, но все-таки призналась, что официально они до сих пор супруги. Несмотря на окончание их любовного союза им удалось сохранить дружественное общение и обойтись без скандалов:
Этап развода продолжается, раздел имущества продолжается. И у нас все происходит мирно, по-дружески и любя, – призналась SLAVIA.
Смотрите полный сюжет с DZIDZIO:
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