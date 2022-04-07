Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

10-летняя дочь Брюса Уиллиса сфотографировала родителей во время семейной прогулки: трогательные кадры

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 апреля, 12:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самые родные люди Брюса Уиллиса, у которого обнаружили серьезную болезнь, поддерживают актера и не оставляют его наедине
Брюс Уиллис с женой на прогулке
Брюс Уиллис с женой на прогулке / Фото: Instagram

Недавно весь мир узнал, что Брюс Уиллис завершает кинокарьеру из-за афазии (заболевание, лишающее способности общаться). Теперь актер будет находиться под наблюдением ближайших людей и меньше появляться на публике.

На днях жена Уиллиса Эмма показала милые кадры в Instagram. Фотографии сделаны во время их прогулки на открытом воздухе.

Реклама

Пара в браке с 2009 года
Пара в браке с 2009 года

Кстати, сделала такие фотографии дочь супругов 10-летняя Мейбел Рэй.

Брюс и Эмма воспитывают двух дочерей
Брюс и Эмма воспитывают двух дочерей

Реклама

Мама и папа в своей любимой среде – подписали фото.

Отметим, что актер Брюс Уиллис и модель Эмма Хеминг состоят в браке уже 13 лет. Пара сыграла свадьбу в марте 2009 года. Кстати, Эмма младше Брюса на 23 года.

У супругов есть две дочери – 10-летняя Мейбел Рэй и восьмилетняя Эвелин Пенн. Семья живет в Нью-Йорке, в квартире рядом с Центральным парком.

Актер и его семья
Актер и его семья / Фото: Instagram

Реклама

К слову, бывшая жена актера, Деми Мур и старшие дочери, Румер, Скаут и Таллула в прекрасных отношениях с Брюсом, Эммой и девочками. Они часто собираются вместе на праздники. А два года назад даже пересиживали карантин все вместе в имении Деми в Айдахо.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поблагодарила фанатов папы за поддержку.

Напомним, недавно также стало известно, что Джим Керри заканчивает актерскую карьеру и уходит на пенсию.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять