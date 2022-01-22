Французская актриса Филиппин Леруа-Болье появилась на публике в изумрудном "голом" платье, не скрывающем практически ничего

Филиппин Леруа-Болье появилась на публике в "голом" платье / Фото: Getty Images, Netflix

Филиппин Леруа-Болье, как и ее героиня из "Эмили в Париже", предпочитает экстравагантные, хотя и несколько смелые наряды. Французская звезда пришла на Неделю моды в Париже в прозрачном платье и без нижнего белья.

58-летняя Филиппин надела облегающий наряд без бра, но с чулками. Вот, как это выглядит:

Актриса Филиппин Леруа-Болье в откровенном платье / Фото: Getty Images

На плечи актриса накинула черное пальто и дополнила образ черными босоножками с квадратным мысом и маленькой черной сумочкой.

58-летняя звезда "Эмили в Париже" показала голую грудь в прозрачном платье / Фото: Getty Images

Во втором сезоне сериала "Эмили в Париже" героиня Филиппин Леруа-Болье продемонстрировала новые потрясающие луки и даже появилась в бикини на пляже в Сен-Тропе.

Напомним, Netflix подтвердил, что будут третий и четвертый сезоны "Эмили в Париже", так что нас наверняка ждут еще множество стильных образов Сильви и других персонажей сериала.

Скандал с украинкой

Четвертая серия второго сезона "Эмили в Париже" у многих зрителей вызвала возмущение. Поклонникам сериала не понравился образ нового персонажа – Петры, которая прилетела из Киева.

Режиссеры изобразили ее безвкусно одетой блондинкой, любящей "халяву". Собственно в той же серии Петра ворует вещи из парижского бутика.

Кадр из сериала "Эмили в Париже" / Фото: Netflix

Министр культуры Александр Ткаченко даже написал письмо Netflix с возмущениями и получил "дипломатичный" ответ.

"Сегодня" также поинтересовались у украинского режиссера, который работает в США, какое отношение к "нашим" за границей на самом деле.