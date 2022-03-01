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Басков почав нити про русофобію і любов до батьківщини: Зрозуміло ж – нас хочуть зламати

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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1 березня, 19:51
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Російський співак не заспокоїться. Цього разу він висловив обурення тим, що росіян по всьому світу почали хейтити... через війну РФ проти України
Микола Басков образився на світ за русофобію
Микола Басков образився на світ за русофобію / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Ішов шостий день війни Росії проти України. На самому початку Басков підтримав наступ військ РФ на мирних жителів України. Його публікація була заблокована Інстаграмом, але Коля не зупиняється...

Сьогодні він заговорив про масові прояви русофобії, з якою останніми днями зіткнулися росіяни. Артист порівняв цю "негоду" з пандемією коронавірусу. При цьому свій пост Басков супроводжував картинкою з георгіївською стрічкою та словами "Za мир".

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У світі почалося загострення русофобії – подивіться, як деяких трясе, шкода навіть, це ж скільки комплексів... А ще дивніше, як русофобія може загострюватися всередині Росії. Це серйозніша за коронавірус річ, – пише Басков.

Скріншот: Інстаграм Миколи Баскова

Якщо ти росіянин, і ти патріот, то й скажи. Так, бути росіянином – тепер це десь бути неугодним. Тим не менш, якщо ти живеш в Росії, скажи своє слово чесно і тримай його. Зрозуміло ж, нас хочуть зламати, але у відповідь треба лише згуртуватися та об'єднатися! – пише далі співак.

Він також заявив, що росіяни нібито хочуть миру, а за тих, хто пише негатив у бік Росії, йому "соромно".

Нагадаємо, Микола Басков потрапив до чорного списку Латвії за підтримку агресії Росії проти України.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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