Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Британская группа Pet Shop Boys отказалась от концертов в России: ждем, когда рухнет фашизм

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 15:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поп-дуэт Pet Shop Boys из-за полномасштабной войны в Украине отменил свои гастроли на России. Таким образом, музыканты выразили свою солидарность с украинским народом
Pet Shop Boys ждут свержения путинского режима
Pet Shop Boys ждут свержения путинского режима

Напрасно путинская власть в РФ создает списки "нежелательных артистов", которым запрещают въезд в страну-агрессора. Ведь к россиянам и так никто не горит желанием ехать из-за того, что их солдаты вторглись на территорию суверенного государства Украины и совершают ужасающие преступления.

Британский дуэт Pet Shop Boys опубликовал в Instagram фото афиши концерта в России, заявив, что их приезд отменяется до тех пор, пока у власти стоит диктатор.

Реклама

Музыканты объяснили, что в 2009 году они начали мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Также артисты вспомнили, что посещали РФ много раз и писали песни на российскую тематику, вдохновляясь этой страной.

Сейчас ехать туда или давать концерты недопустимо. Но мы с нетерпением ждем дня, когда в России упадет фашизм, политики-преступники будут осуждены, правда прозвучит, а соседние страны не будут подвергаться угрозам и вторжениям. И родится новая Россия. Надеюсь, мы до сих пор будем поблизости, чтобы увидеть это, – говорится в сообщении Pet Shop Boys.

Кратко о Pet Shop Boys

Британский синти-поп и хаус дуэт создан в 1981 году в Лондоне Нилом Тенантом и Крисом Лоу. Pet Shop Boys переводится как "Ребята из зоомагазина". За последние тридцать лет коллектив выпустил более 40 синглов, из которых 20 попадали в ТОП-10 британского хит-парада. 14 студийных альбомов группы попадали также в ТОП-10 британского чарта.

Реклама

Pet Shop Boys существуют с 1981 года
Pet Shop Boys существуют с 1981 года / Фото: instagram.com/petshopboys

Неудивительно, что Pet Shop Boys занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2008 году, как музыкальные исполнители, имеющие наибольшее количество синглов, попавших в ТОП-40 британского хит-парада.

Напомним еще в марте победители "Евровидения-2022", итальянская группа Maneskin отменила концерты в России. Также музыканты высказали слова поддержки украинцам.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять