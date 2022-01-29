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Детство, ориентация, ссора с Меган Маркл и Гарри: секреты Опры Уинфри, о которых говорят

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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29 января, 14:49
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Сегодня знаменитая американская телеведущая отмечает день рождения. Опре Уинфри исполнилось 68 лет
29 января американской телеведущей Опре Уинфри исполнилось 68 лет
29 января американской телеведущей Опре Уинфри исполнилось 68 лет / Фото: instagram.com/oprahmagazine

Опру Уинфри называют одной из самых влиятельных женщин мира. Она первая темнокожая женщина-миллиардер. Ее телешоу побило все рейтинги популярности. Она славится своим умением задавать вопросы и не удивительно, что многие звезды в ее интервью рассказывают инсайдерскую информацию.

Опра Уинфри открыта, никогда не стесняется поплакать или посмеяться вместе со своими гостями во время интервью. Она не боится говорить правду и делиться шокирующими истории своей жизни. О ней много говорят, но все же есть темы, которые телеведущая не любит обсуждать. Рассказываем подробнее

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Насилие в детстве

Она родилась в семье горничной и парикмахера, но своих родителей в детстве она видела нечасто. Первые шесть лет жизни Опра провела у своей бабушки в деревне. Уинфри не скрывает, что пережила насилие, когда была еще совсем ребенком.

Опра Уинфри в детстве
Опра Уинфри в детстве / Фото: instagram.com/oprah

В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование, я определенно не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс, -вспоминала телеведущая в эпизоде сериала "Я, которого вы не видите".

Когда ей было 14 лет, таким же образом с ней поступил дядя. Она призналась, что долго хранила это в секрете и даже спустя столько лет не готова называть имена своих обидчиков.

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Ориентация

Опра Уинфри уже больше 28 лет живет в гражданском браке с бизнесменом Стедманом Грэхем. Избранник делал телеведущей предложение, но она сказала, что не создана для брака.

Опра Уинфри с гражданским мужем
Опра Уинфри с гражданским мужем / Фото: Getty Images

Опра не скрывает свою личную жизнь, но слухи о нетрадиционной ориентации телеведущей появляются. Одно время поговаривали о романе Опры Уинфри с ее лучшей подругой Гейл Кинг.

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Опра Уинфри с лучшей подругой
Опра Уинфри с лучшей подругой / Фото: Getty Images

Телеведущую такие слухи выводят из себя.

Я вовсе не лесбиянка. Эти сплетни злят меня, потому что кто-то может подумать, что я лгу. Это во-первых. Во-вторых, зачем я это хотела бы скрыть? Я не стала бы лгать, ведь не считаю это чем-то предосудительным

Ссора с Меган Маркл и принцем Гарри

В прошлом году интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри не обсуждал только ленивый. Никто не удивился, что откровениями пара решила поделиться с телеведущей. Опра давно дружит с герцогам Сассекским и, по слухам, она могла стать крестной Лилибет.

Меган Маркл и принц Гарри на интервью у Опры Уинфри
Меган Маркл и принц Гарри на интервью у Опры Уинфри / Фото: Instagram

Так что когда видео с признаниями Меган и Гарри о всей подноготной жизни монаршей семьи исчезло с YouTube-канала Опры Уинфри – это вызвало много вопросов.

Некоторые предполагали, что видео заблокировали из-за нарушения правил. Была версия, что интервью заметно подорвало здоровье Елизаветы II и Опра очень переживали из-за этого.

Также стали говорить о ссоре Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри. Никто из них никак эти слухи не комментировал.

Ранее мы рассказывали, что королевская семья боится новых откровений принца Гарри.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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