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Друг покійного творця Єралашу вимагає з його сім'ї багатомільйонний борг

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 жовтня, 11:15
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Борис Грачевський пішов з життя в січні цього року. За його спадок розгорнулася боротьба. Тепер з'ясувалося про борги творця "Єралашу"
/ Фото: Instagram

Один з друзів Бориса Грачевського, нинішній власник кіножурналу "Єралаш" Аркадій Григорян подав два позови до суду , які адресовані його вдові Катерині Білоцерківській, а також спадкоємцям режисера. Григорян вимагає, щоб родичі Грачевского виплатили йому борг режисера. Про це пише StarHit

Це позови про стягнення заборгованості. Згідно з угодою, укладеною між позивачем та Борисом Юрійовичем, залишилися невиплачені суми, які позивач і хоче стягнути. Йдеться про 18,5 мільйона рублів (сім мільйонів гривень), включаючи основний борг і відсотки , – сказали в Міщанському суді.

Борис Грачевський і Катерина Білоцерківська
Борис Грачевський і Катерина Білоцерківська / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

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Адвокат Катерини Білоцерківської підтвердив наявність боргу, але виплатити необхідну суму вдова режисера не може.

Коштів у Катерини зараз майже немає, вона не працює, друзі Бориса Юрійовича їй фінансово допомагають. Заощадження, які були, давно витрачені. Вступити в спадок теж ніяк не може, поки йдуть суди, – сказав адвокат.

Борис Грачевський залишив у спадок заміський будинок площею 300 квадратних метрів в закритому селищі недалеко від Москви вартістю 50 мільйонів рублів (19 мільйонів гривень). Також у режисера була трикімнатна квартира в центрі Москви вартістю 17 мільйонів рублів (близько шести мільйонів гривень).

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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