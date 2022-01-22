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Джонні Депп повертається в кіно: актор отримав роль короля після звинувачень у насильстві

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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22 січня, 21:56
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Багато хто думав, що через скандал з Ембер Герд, кар'єра актора буде зруйнована
Джонні Депп зіграє зіграє короля Людовіка XV
Джонні Депп зіграє зіграє короля Людовіка XV / Фото: Getty Images

Два роки тому Джонні Деппа звільнили з "Фантастичних звірів", а на його місце взяли Мадса Міккельсена. Це сталося після гучного розлучення актора з Ембер Герд.

Акторка звинувачувала екса в насильстві, говорила, що він погрожував їй і навіть домоглася ордера, що забороняє Джонні Деппу наближатися до неї ближче, ніж на 100 метрів. Він же заперечував заяви колишньої та звинувачував її у брехні.

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Здавалося, 58-річний Депп втратив прихильність голлівудських режисерів і ми не скоро побачимо його на екранах. Та напередодні стало відомо, що актор все ж таки повернеться в кіно. Хоча і європейське.

Так, Джонні дісталася головна роль у драмі режисера Майвен Ле Беско (знімалася у "П'ятий елемент", "Леон"). Йому дісталася роль французького короля Людовіка XV. Сама ж Майвен зіграє в картині його коханку – графиню Жанну Дюбаррі.

Акторка та режисерка Майвенн
Акторка та режисерка Майвенн / Фото: imdb.com

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Людовік XV був правнуком "короля-сонця" Людовіка XIV, від якого успадкував престол. Його правління було одним із найтриваліших в історії — цілих 59 років. Під кінець життя Людовіка звинувачували в корупції та розпусті.

Скандал Деппа із Герд

У 2016 році Ембер Герд подала на розлучення з Джонні Деппом та звинуватила його у домашньому насильстві. У 2017-му їхній шлюб був офіційно розірваний і акторка отримала сім мільйонів доларів компенсації.

Ембер Герд і Джонні Депп
Ембер Герд і Джонні Депп / Фото: Getty Images

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Та вже за рік Депп подав до суду на Герд за наклеп і вимагав відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів. Наступне судове засідання у справі зіркових ексів заплановане на 11 квітня 2022 року.

Незважаючи на скандал, минулого року Джонні Депп отримав почесні нагороди на фестивалі у Карлових Варах та кінофестивалі у Сан-Себастьяні, а також був відзначений на Американському кінофестивалі у Довілі.

Раніше ми розповідали про 5 відомих акторів, кар'єра яких постраждала через великі скандали.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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