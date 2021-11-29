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Экс-подопечная Константина Меладзе резала себя после того, как он разорвал с ней контракт

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 14:48
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Диана Иваницкая была участницей группы "Динама", которую продюсировал Константин Меладзе. Но проект просуществовал всего несколько лет
Диана Иваницкая рассказала о работе с Константином Меладзе после проекта "Хочу в ВИА Гру"
Диана Иваницкая рассказала о работе с Константином Меладзе после проекта "Хочу в ВИА Гру" / Фото: Instagram

Диана Иваницкая начали узнавать после участия в шоу "Хочу в "ВИА Гру". Хоть участницей популярного трио девушка не стала, но Константин Меладзе все равно предложил ей контракт. Вместе с другой участницей шоу Машей Гончарук они пели в группе "Динама".

Несколько лет девушек записывали песни, выпускали клипы, но большего успеха им не удалось добиться. В один из вечеров Константин Меладзе собрал Диану и Машу в офисе и сообщил, что закрывает проект.

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Диана Иваницкая
Диана Иваницкая / Фото: viva.ua

По словам Иваницкой, эта новость стала неожиданностью для нее. Тогда она впала в депрессию. Как призналась бывшая подопечная Меладзе, она резала себе руки.

У меня это с 11 лет. Когда мне люди делают больно, и я не справляюсь с этой болью внутри, я не вижу для себя другого выхода, кроме как перекрыть это физической болью. И мне это помогало. Особенно после распада группы, когда я буквально резала себе руки, – призналась Диана Иваницкая в интервью StarHit.

Диана уверяет, что сейчас уже не занимается селфхармом.

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Диана Иваницкая в шоу "Хочу в "ВИА Гру":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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