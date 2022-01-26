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"Ему плевать": в окружении Эдиты Пьехи рассказали, что Стас Пьеха несколько лет не общается с бабушкой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 15:03
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Эдита Пьеха уже давно не выступает. Российская певица сейчас живет в своем загородном доме под Санкт-Петербургом
Домработница Эдиты Пьехи рассказала об отношении Стаса Пьехи к бабушке
Домработница Эдиты Пьехи рассказала об отношении Стаса Пьехи к бабушке / Фото: Скриншот из YouTube

Оказывается, артистка уже давно не видела своего внука – певца Стаса Пьеху. Как рассказала домработница Эдиты Пьехи Нина Чувашова Telegram-каналу "Абзац", внук не интересуется жизнью бабушки.

Стас у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать, – сказала домработница артистки.

Стас Пьеха рассказал о здоровье бабушки
Стас Пьеха рассказал о здоровье бабушки / Фото: instagram.com/wolfieha

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Как отметила Чувашова, здоровье Эдиты Пьехи не вызывает никаких опасений . Почти все свое время она проводит дома. На улицу выходит редко, только если погода хорошая.

К слову, в августе Стас Пьеха давал интервью и рассказывал о своей знаменитой бабушке. По словам артистам, он стал реже навещать Эдиту Пьеху из-за пандемии.

Также он рассказал, что бабушка больше не хочет выступать на сцене, но о завершении карьеры объявлять не будет.

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Она, как любой человек в свои 83 года, имеет свои проблемы, но имеет и какие-то счастливые моменты в жизни. Работы все меньше и меньше, понятно. Она сейчас не выступает и не очень сильно хочет. И имеет право

Напомним, ранее Стас Пьеха отказался от участия в ток-шоу, посвященных избиению его семилетнего сына.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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