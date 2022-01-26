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"Йому начхати": в оточенні Едіти П'єхи розповіли, що Стас П'єха кілька років не спілкується з бабусею

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 15:03
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Едіта П'єха вже давно не виступає. Російська співачка зараз живе у своєму заміському будинку під Санкт-Петербургом
Хатня робітниця Едіти П'єхи розповіла про ставлення Стаса П'єхи до бабусі
Хатня робітниця Едіти П'єхи розповіла про ставлення Стаса П'єхи до бабусі / Фото: Скріншот з YouTube

Виявляється, артистка вже давно не бачила свого онука – співака Стаса П'єху. Як розповіла хатня робітниця Едіти П'єхи Ніна Чувашова Telegram-каналу "Абзац", онук не цікавиться життям бабусі.

Стас у неї не був три роки. Не дзвонить уже років зо два. Він нічого не знає про Едіту Станіславівну. Це його не дуже прикрашає. Йому начхати на бабусю. Тільки й знає співати її пісні та інтерв'ю безглузді давати, – сказала хатня робітниця артистки.

Стас П'єха розповів про здоров'я бабусі
Стас П'єха розповів про здоров'я бабусі / Фото: instagram.com/wolfieha

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Як зазначила Чувашова, здоров'я Едіти П'єхи не викликає жодних побоювань. Майже весь свій час вона проводить удома. Надвір виходить рідко, тільки якщо погода хороша.

До слова, у серпні Стас П'єха давав інтерв'ю та розповідав про свою знамениту бабусю . За словами артистів, він став рідше відвідувати Едіту П'єху через пандемію.

Також він розповів, що бабуся більше не хоче виступати на сцені, але про завершення кар'єри оголошувати не буде.

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Вона, як будь-яка людина у свої 83 роки, має свої проблеми, але має й якісь щасливі моменти у житті. Роботи все менше і менше, зрозуміло. Вона зараз не виступає і не дуже хоче. І має право

Нагадаємо, раніше Стас П'єха відмовився від участі у ток-шоу , присвячених побиттю його семирічного сина.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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