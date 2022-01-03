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Это были приличные деньги: Максим Галкин рассказал о своих первых гонорарах

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
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3 января, 14:50
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Известный юморист поделился воспоминаниями о начале карьеры. Оказалось, что уже тогда ему хорошо платили за выход на сцену
Максим Галкин любил выступать на праздниках в своем университете
Максим Галкин любил выступать на праздниках в своем университете / Фото: Скриншот из YouTube/Юзефович

Максим Галкин, который опубликовал новогоднее видео с Пугачевой 1995 года, начал заниматься творчеством еще в студенческие годы. Параллельно с посещением занятий в гуманитарном университете, артист работал над созданием текстов и развивал актерские навыки.

Когда в его учебном заведении проходили какие-то праздники, он с удовольствием выходил на сцену.

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Весь факультет лингвистики сидел в зале, а я изобразил преподавателей. Это был феноменальный успех. До сих пор мои однокурсники это вспоминают, потому что одна девочка выбила зубы, другая стукнулась затылком. Я такого хохота не слышал никогда, – вспоминает артист в интервью "Юзефович".

Ради исполнения заветной мечты собирать большую аудиторию, Максим использовал любую возможность.

У меня не было машины, я ездил на метро с этим своим портпледом, где был мой костюмчик. Выступлю там – в такой-то префектуре, тут – в таком-то доме культуры. Это было необычно, но классно.

В 1999 году артист заработал большую сумму за выступления
В 1999 году артист заработал большую сумму за выступления / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Благодаря настойчивости и трудолюбию Галкин начал получать внушительные гонорары.

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Для меня это были большие деньги. В декабре 99-го года заработал три тысячи долларов. Первый год аспирантуры, а это такие деньги, притом, я все равно держался за надежду, что напишу кандидатскую, для меня это было важно, – говорит юморист.

Его карьера развивалась стремительно. Комик считает, что из-за своей хитрости получал возможность выступать на главных сценах страны.

Я говорил: "Знаете, я вообще студент, мне ничего не надо, я случайно проходил, вот сейчас пришел, вас повеселю и уйду туда", – делится Максим.

Галкин вместе с Пугачевой появился на новогодних снимках – смотрите, как выглядит молодая и счастливая Примадонна с семьей.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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