Молодая и счастливая: Пугачеву не узнать на новогодних кадрах с семьей (видео)

Максим Галкин опубликовал в соцсети видео с Аллой Борисовной и близнецами – смотрите, как выглядит Примадонна

Максим Галкин поделился семейным новогодним видео / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сегодня селебритис постят праздничные снимки и пост-новогодние селфи с утра. А Максим Галкин, как примерный семьянин, поделился с подписчиками коротким видео – артист стоит в окружении детей и супруги.

Алла Борисовна надела длинную белую шубу и шапку из меха. Ее муж также облачился во все белое. "С новым годом, семейка", – слышно за кадром голос друга Аллы и Максима.

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Рядом с парой их дочь Лиза, сын Гарри и дочь Кристины Орбакайте – Клавдия.

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Новый год Алла Борисовна и Максим Галкин встретили у себя дома вместе с Игорем Николаевым, Мариной Юдашкиной и другими. Примадонна, обратившись к подписчикам, поздравила всех с праздником и призналась, что загадала в полночь, что бы все было хорошо и "не было войны".

Напомним, что 31 декабря Максим Галкин опубликовал раритетное новогоднее видео с Аллой Пугачевой 1995 года.