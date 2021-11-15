Це повністю паралізувало мене: Адель розповіла про важке розлучення і різке схуднення

У довгому інтерв'ю Опрі Вінфрі британська співачка згадала своє болісне розлучення, яке надихнуло її на новий альбом, розповіла про схуднення і напружені стосунки з батьком

Співачка Адель розповіла, як спорт допоміг їй пережити розлучення / Фото: Getty Images

Виконавиця, яка напередодні виходу музичного альбому наважилася на відверту розмову, розповіла, що нові пісні будуть сумники, бо присвячені її розлученню з диригентом Саймоном Конеккі, після чого у неї почалися проблеми із психікою.У березні цього року пара розлучилася через стрімку кар'єру співачки – екс-чоловіка не влаштовували її постійні гастролі.

Адель зізналася, що відчувала "жахливі напади паніки" після розлучення. Саме це спонукало її активно зайнятися собою і скинути 45 кілограмів.

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Процес розлучення, після якого я стала матір'ю-одиначкою і не бачила свою дитину щодня – це було зовсім не те, що я очікувала і повністю паралізувало мене. Тоді я помітила, що не так переживаю, коли займаюсь у спортзалі, – пояснила зірка.

Розставання спонукало співачку схуднути на 45 кілограмів / Фото: YouTube

Після схуднення на неї посипалося багато звинувачень – шанувальники Адель були незадоволені тим, що вона нібито почала зраджувати собі, скидаючи вагу. Відповідаючи на запитання про осудливу реакцію публіки на це, вона відповіла:

Я не здивована, тому що моє тіло було об'єктом загальної уваги протягом усієї моєї кар'єри – я була або занадто товста, або занадто худа, – сказала співачка.

Адель підкреслила, що все одно досі любить колишнього чоловіка. Пара, як і раніше, живе по сусідству в Лос-Анджелесі і продовжує виховувати свого сина Анджело.

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Також співачка сказала Уїнфрі, що "найбільшою травмою", яку вона отримала у дитинстві, була відсутність інтересу до неї з боку батька, який пішов із сім'ї, коли їй було лише два роки.

У мене не було абсолютно жодних очікувань від когось через мого тата. Він був причиною того, що я не розуміла, якого це бути в люблячих стосунках, – зізналася Адель.

Незважаючи на те, що вони не спілкувалися багато років, співачка помирилася з батьком, коли він серйозно захворів. Через деякий час він пішов із життя.