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Филипп Киркоров поделился редким фото из молодости. Его на нем не узнать

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
8 августа, 11:00
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В этом году певцу исполнилось 54 года и он часто меняет цвет волос и даже бороды. Но видели ли вы, как Киркоров выглядел в молодости?
Филипп Киркоров показал себя в молодости
Филипп Киркоров показал себя в молодости / Фото: instagram.com/fkirkorov

На снимке, который Филипп Киркоров (ему, кстати, запретили въезд в Украину на три года) опубликовал в Instastories, нам он напоминает Майкла Джексона в молодости.

Артист уточнил, что эта фотография была сделана в 1987 году. Соответственно, на ней ему 20 лет.

Перед камерой Филипп позировал в голубой куртке и полосатой футболке, у него темные пышные волосы, которые и навеяли нам мысль об американском поп-короле – тот носил такую же прическу.

Филипп Киркоров показал себя в 20 лет / Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Недавно Бедросович также запостил в сторис и другие фото из личных архивов. В частности это совместные снимки Софией Ротару, которая вчера отпраздновала день рождения.

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София Ротару и Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Эти кадры тоже были сделаны в разные годы.

София Ротару и Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

София Ротару отметила 74-летие в Италии. Вместе с ней на отдыхе были ее близкие – сын с супругой и внучка со своим бойфрендом.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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