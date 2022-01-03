Гомофобия, проблемы с алкоголем и другие скандалы Мела Гибсона, которому сегодня 66

3 января известный актер, талантливый режиссер и "изгой" Голливуда празднует день рождения

Мелу Гибсону - 66! / Фото: Imdb.com

Публика и журналисты невзлюбили Мела Гибсона давно – еще в начале 2000-х он стал едва ли не главным скандалистом среди западных звезд. То его ловили нетрезвым за рулем, то он оскорблял евреев...

Самые громкие скандалы мы решили вспомнить в 66-й день рождения Уильяма Уоллеса и безумного Макса.

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Лишение водительских прав

Впервые Мел Гибсон лишился водительского удостоверения в 1984 году за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Его также обязали выплатить 400 долларов штрафа. По словам актера, пристрастие к алкоголю чуть не довело его до самоубийства.

Гомофобия

В 1992 году Гибсон, по словам актрисы Вайноны райдер, резко высказался о представителе ЛГБТ-сообщества. Инцидент произошел на вечеринке. "Мел Гибсон курил сигару, мы общались, и тут он говорит моему другу-гею: "Стоп, я что, подхвачу СПИД?" А потом разговор зашел о евреях, и он спросил: "Ты ведь не сбежавшая от печи, так ведь?", - вспомнила Райдер в одном из интервью.

Мел Гибсон в 1990 году / Фото: Imdb.com

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Алкоголь и антисемитизм

В 2006 году Мела Гибсона задержали полицейские за превышение скорости и езду в пьяном виде. Более того, у актера в машине была открытая бутылка спиртного.

Гибсон угрожал полицейским и оскорблял их, когда те составляли протокол. Актер также заявил, что все мировые беды и войны – из-за евреев. После этого на Мела Гибсона обрушилась волна упреков и критики.

Мел Гибсон неоднократно оскорблял евреев / Фото: Imdb.com

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В адрес актера прозвучало немало обвинений не только со стороны общественности, но и со стороны его коллег. После громкого скандала Гибсон в течение четырех лет перестал сниматься в кино, но уже в 2010-м он вернулся, сыграв в фильме "Возмездие".

Избиение россиянки

Оксана Григорьева и Мел Гибсон / Фото: Imdb.com

Еще один скандал с участием актера касается и его бывшей девушки – Оксаны Григорьевой. Мел Гибсон позволял себе оскорбительные высказывания в ее адрес, а в 2010 году, после расставания, Григорьева подала на звезду в суд, заявив, что Гибсон ее избил.

Суд запретил Мелу приближаться к возлюбленной и их дочери Люсии. Через год Гибсона приговорили к трем годам условно и крупному штрафу. Оксана Григорьева также требовала от Мела Гибсона компенсацию за моральный ущерб и страдания ребенка.

В 2016 году состоялась премьера военной драмы "По соображениям совести", которую срежиссировал Мел Гибсон. Фильм был отмечен несколькими наградами и получил потрясающие отзывы критиков и зрителей.

А вот исполнитель главной роли Эндрю Гарфилд признался, что боялся работать с Мелом Гибсоном.