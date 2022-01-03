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Гомофобія, проблеми з алкоголем та інші скандали Мела Гібсона, якому сьогодні 66

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 січня, 13:29
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3 січня відомий актор, талановитий режисер та "вигнанець" Голлівуду святкує день народження
Мелу Гібсону – 66!
Мелу Гібсону – 66! / Фото: Imdb.com

Публіка та журналісти не злюбили Мела Гібсона давно – ще на початку 2000-х він став чи не головним скандалістом серед західних зірок. То його ловили нетверезим за кермом, то він ображав євреїв...

Найгучніші скандали ми вирішили згадати у 66-й день народження Вільяма Уоллеса та шаленого Макса.

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Позбавлення прав водія

Вперше Мел Гібсон втратив водійське посвідчення у 1984 році за те, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння за кермом. Його також зобов'язали виплатити 400 доларів штрафу. За словами актора, пристрасть до алкоголю мало не довела його до самогубства.

Гомофобія

1992 року Гібсон, за словами акторки Вайнони райдер, різко висловився про представника ЛГБТ-спільноти. Інцидент стався на вечірці. "Мел Гібсон курив сигару, ми спілкувалися, і тут він каже моєму другу-гею: "Стоп, я що, підхоплю СНІД?" А потім розмова зайшла про євреїв, і він запитав: "Адже ти не втекла від печі?", – згадала Райдер в одному з інтерв'ю.

Мел Гібсон у 1990 році
Мел Гібсон у 1990 році / Фото: Imdb.com

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Алкоголь та антисемітизм

У 2006 році Мела Гібсона затримали поліцейські за перевищення швидкості та водіння у п'яному вигляді. Більше того, у актора в машині була відкрита пляшка спиртного.

Гібсон погрожував поліцейським і ображав їх, коли ті складали протокол. Актор також заявив, що всі світові біди та війни – через євреїв. Після цього на Мела Гібсона обрушилася хвиля закидів та критики.

Мел Гібсон неодноразово ображав євреїв
Мел Гібсон неодноразово ображав євреїв / Фото: Imdb.com

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На адресу актора прозвучало чимало звинувачень не лише з боку громадськості, а й колег. Після гучного скандалу Гібсон протягом чотирьох років не знімався в кіно, але вже 2010-го він повернувся, зігравши у фільмі "Відплата".

Побиття росіянки

Оксана Григор'єва та Мел Гібсон
Оксана Григор'єва та Мел Гібсон / Фото: Imdb.com

Ще один скандал за участю актора стосується і його колишньої дівчини – Оксани Григорьєвої. Мел Гібсон дозволяв собі образливі висловлювання на її адресу, а 2010 року, після розлучення, Григор'єва подала на зірку до суду, заявивши, що Гібсон її побив.

Суд заборонив Мелу наближатися до коханої та їхньої дочки Люсії. Через рік Гібсона засудили на три роки умовно і великий штраф. Оксана Григор'єва також вимагала від Мела Гібсона компенсацію за моральну шкоду та страждання дитини.

У 2016 році відбулася прем'єра військової драми "З міркувань совісті", яку зрежисував Мел Гібсон. Фільм був відзначений кількома нагородами та отримав приголомшливі відгуки критиків та глядачів.

А ось виконавець головної ролі Ендрю Гарфілд зізнався, що боявся працювати з Мелом Гібсоном.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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