Харьковчане вживую услышали скрипку Страдивари, которая стоит три миллиона долларов (видео)

Легендарную "красную скрипку" Антонио Страдивари, которой более трехсот лет, слушали в Харькове. Несколько сотен горожан пришли в центр города, чтобы насладиться репетицией под открытым небом

Элизабет Питкэрн на "красной скрипке" Страдивари сыграла в центре Харькова / Фото: instagram.com/slobozhanskiy_maso

Владелица уникального раритета – американская солистка Элизабет Питкэрн, которая впервые выступила в Украине несколько лет назад, провела репетицию под открытым небом в центре Харькова. Об этом рассказали в новом выпуске новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

"Красная скрипка" Страдивари обладает одними из лучших в мире акустических свойств. О ее драматической судьбе даже сняли одноименный фильм, который в 2000 году получил "Оскар" за лучшую музыку. Скрипка потерялась на почти 200 лет и снова появилась только в 1930-х годах.

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Элизабет Питкэрн с легендарной скрипкой Страдивари / Фото: instagram.com/slobozhanskiy_maso

В 90-х инструмент приобрел для внучки дедушка. С тех пор Элизабет никогда не расстается с инструментом, он слишком дорогой для нее – во всех смыслах.

Ее официальная цена – три миллиона долларов. Хотя настоящая рыночная стоимость уже приближается к 15 миллионам долларов. Но для меня она бесценна, – сказала Элизабет Питкэрн.

Смотрите в сюжете, как прошла репетиция Элизабет Питкэрн в Харькове:

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