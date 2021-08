Подросший младенец с обложки альбома Nirvana спустя 30 лет подал на них в суд из-за детской порнографии

Спустя 30 лет Спенсер Элден решил потребовать у группы Nirvana, на песню которой сделала яркий кавер 9-летняя девочка, компенсацию ущерба за распространение детской порнографии. Теперь Спенсер хочет взыскать 2,5 миллиона долларов (около 67 миллиона гривен) совокупно со всех ответчиков.

Согласно документам, опубликованным Pitchfork News на сервисе Scribd, Спенсер Элден подал иск в суд Центрального округа Калифорнии на 17 людей и компаний: наследников Курта Кобейна, басиста Новоселича, барабанщиков Дэйва Грола и Чэда Чэннинга, автора обложки Кирка Веддла, дизайнера Роберта Фишера, звукозаписывающие компании Universal, Geffen, Warner и MCA.

Мужчина требует с каждого из ответчиков компенсацию по 150 тысяч долларов. По словам истца, опубликованное фото продолжает наносить ему ущерб до сих пор. Спенсер убежден, что данная съемка – это "распространение частных материалов откровенно сексуального характера и принуждение к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет".

Как сообщает Variety, ранее Спенсер Элден уже пытался связаться с участниками группы Nirvana, чтобы решить вопрос по-дружески. Дело в том, что когда в 1991 году фотограф Кирк Веддл пригласил своих знакомых – родителей Элдена и их 4-месячного младенца для съемки обложки – им заплатили лишь 200 долларов. Но на коммерческое использование фотографии Элдены разрешения не давали и никаких документов не подписывали.

В том же году альбом Nevermind сделал ошеломительный прорыв. Запись стала самым коммерчески успешным альбомом Nirvana и разошлась тиражом 30 миллионов копий.

На обложке альбома изображен обнаженный младенец, который тянется к купюре одного доллара, прикрепленной на крючок. Фотография обрела статус культовой, и даже сам Спенсер Элден повторял ее в 2016 году, будучи уже взрослым.

The baby featured on Nirvana's "Nevermind" album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/B51fPwbCfUpic.twitter.com/y9vL6QEhJx