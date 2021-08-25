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Подросший младенец с обложки альбома Nirvana спустя 30 лет подал на них в суд из-за детской порнографии

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
25 августа, 14:20
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В 1991 году американец Спенсер Элден украсил обложку альбома популярной рок-группы. Тогда мужчина, будучи еще младенцем, позировал полностью обнаженным в бассейне
Спенсер Элден с обложки альбома Nevermind группы Nirvana подал на них в суд
Спенсер Элден с обложки альбома Nevermind группы Nirvana подал на них в суд / Фото: instagram.com/spencerelden

Спустя 30 лет Спенсер Элден решил потребовать у группы Nirvana, на песню которой сделала яркий кавер 9-летняя девочка, компенсацию ущерба за распространение детской порнографии. Теперь Спенсер хочет взыскать 2,5 миллиона долларов (около 67 миллиона гривен) совокупно со всех ответчиков.

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Согласно документам, опубликованным Pitchfork News на сервисе Scribd, Спенсер Элден подал иск в суд Центрального округа Калифорнии на 17 людей и компаний: наследников Курта Кобейна, басиста Новоселича, барабанщиков Дэйва Грола и Чэда Чэннинга, автора обложки Кирка Веддла, дизайнера Роберта Фишера, звукозаписывающие компании Universal, Geffen, Warner и MCA.

Мужчина требует с каждого из ответчиков компенсацию по 150 тысяч долларов. По словам истца, опубликованное фото продолжает наносить ему ущерб до сих пор. Спенсер убежден, что данная съемка – это "распространение частных материалов откровенно сексуального характера и принуждение к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет".

Спенсер Элден обвинил Nirvana в эксплуатации детей
Спенсер Элден обвинил Nirvana в эксплуатации детей / Фото: instagram.com/spencerelden

Как сообщает Variety, ранее Спенсер Элден уже пытался связаться с участниками группы Nirvana, чтобы решить вопрос по-дружески. Дело в том, что когда в 1991 году фотограф Кирк Веддл пригласил своих знакомых – родителей Элдена и их 4-месячного младенца для съемки обложки – им заплатили лишь 200 долларов. Но на коммерческое использование фотографии Элдены разрешения не давали и никаких документов не подписывали.

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В том же году альбом Nevermind сделал ошеломительный прорыв. Запись стала самым коммерчески успешным альбомом Nirvana и разошлась тиражом 30 миллионов копий.

На обложке альбома изображен обнаженный младенец, который тянется к купюре одного доллара, прикрепленной на крючок. Фотография обрела статус культовой, и даже сам Спенсер Элден повторял ее в 2016 году, будучи уже взрослым.

Смотрите, как кардиган вокалиста Курта Кобейна выставляли за 300 тысяч долларов на аукционе в Нью-Йорке:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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