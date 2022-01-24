Кому достанется наследство Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской

В феврале 2021 года не стало знаменитого актера Андрея Мягкова, а в этом году ушла из жизни его вдова Анастасия Вознесенcкая

У Анастасии Вознесенской и Андрея Мягков были племянники, которые о них заботились / Фото: скриншот

Супруги прожили в браке 58 лет, но родителями так и не стали. Лишь спустя долгое время Мягков сказал, что причина бездетности – это работа, которой они посвятили всю свою жизнь. Тем не менее, вопреки слухам, пара не была одинока. Об актерах заботились племянники.

Когда Мягков умер, племянники не оставили Вознесенкую одну. Как отметила ученица Вознесенской и Мягкова актриса Нелли Селезнева-Неведина, наследство актеров как раз им и достанется.

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У них были такие близкие и теплые отношения с племянниками. Они помогали им и по хозяйству, и с продуктами. Я думаю, что все должно достаться им, – сказала актриса в программе "Звезды сошлись"

/ Фото: kino-teatr.ru

За свою жизнь актеры заработали на трехкомнатную квартиру в центре Москвы, которую оценили в 30 миллионов рублей (11 миллионов гривен). У пары был загородный дом, но они его продали в 2015 году.

Друзья Анастасии Вознесенской рассказывали, что после смерти Андрея Мягкова актриса не хотела ни с кем общаться .

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Ранее мы писали, как прошли похороны Анастасии Вознесенской.