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Кому дістанеться спадщина Андрія Мягкова та Анастасії Вознесенської

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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24 січня, 15:59
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У лютому 2021 року не стало знаменитого актора Андрія Мягкова, а цього року пішла з життя його вдова Анастасія Вознесенська
Анастасія Вознесенська та Андрій Мягков мали племінники, які про них дбали
Анастасія Вознесенська та Андрій Мягков мали племінники, які про них дбали / Фото: скриншот

Подружжя прожило у шлюбі 58 років , але батьками не стали. Лише згодом Мягков сказав, що причина бездітності – це робота, якій вони присвятили все своє життя. Тим не менш, попри чутки, пара не була самотня. Про акторів дбали племінники.

Коли М'яков помер, племінники не залишили Вознесенку одну. Як зазначила учениця Вознесенської та М'якова акторка Неллі Селезньова-Неведіна, спадок акторів якраз їм і дістанеться.

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У них були такі близькі та теплі стосунки з племінниками. Вони допомагали їм і в господарстві, і з продуктами. Я думаю, що все має дістатися їм, – сказала актриса в програмі "Зірки зійшлися"

/ Фото: kino-teatr.ru

За своє життя актори заробили на трикімнатну квартиру у центрі Москви, яку оцінили у 30 мільйонів рублів (11 мільйонів гривень). У пари був заміський будинок, але вони його продали у 2015 році.

Друзі Анастасії Вознесенської розповідали, що після смерті Андрія Мягкова актриса не хотіла ні з ким спілкуватися.

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Раніше ми писали, як пройшли похорони Анастасії Вознесенської.

Еліна Пелешенко
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