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В Москве простились с Анастасией Вознесенской: как прошли похороны актрисы (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 января, 12:06
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Несколько дней назад ушла из жизни жена Андрея Мягкова – Анастасия Вознесенская. 17 января артистку проводят в последний путь
В Москве провели в последний путь Анастасию Вознесенскую.
В Москве провели в последний путь Анастасию Вознесенскую. / Фото: скриншот

В феврале 2021 года прощались со знаменитым актером Андреем Мягковым, а в этом году прощаются и с его женой. 14 января стало известно, что умерла актриса Анастасия Вознесенская . Ей было 78 лет.

Артистка в последнее время серьезно болела – здоровье Вознесенской подкосили инсульт и менингит. Она даже не смогла прийти на похороны мужа, с которым прожила в браке 58 лет.

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А в середине декабря у Анастасии Вознесенской обнаружили коронавирус. Официальной причиной смерти актрисы стали осложнение после COVID-19.

Сегодня звезду советского кино проводят в последний путь. Она только на 11 месяцев пережила своего любимого мужа.

17 января артистку провожали в последний путь.
17 января артистку провожали в последний путь. / Фото: starhit

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Церемония прощания прошла в Московском художественном театре им. А. П. Чехова. Здесь Вознесенская работала много лет.

Пришли попрощаться с актрисой ее коллеги и знакомые, в том числе Игорь Золотовицкий и Константин Хабенский.

Прощались с актрисой коллеги и близкие люди.
Прощались с актрисой коллеги и близкие люди. / Фото: starhit

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Вы (Вознесенская. – Ред.) сейчас рядом с Андреем. Их семья для меня — не только пример близости мужа и жены, это нечто большее. Сейчас мы будем вспоминать ее как прекрасную актрису, красавицу. Но, конечно, главное – это их любовь с Мягковым, – сказал во время речи Золотовицкий.

Также вспомнил величественную историю любви Мягкова и Вознесенской и коллега из театра, где работала Анастасия Валентиновна.

История их любви была важнее любых творческих достижений. Вместе они учились в Школе-студии, работали в "Современнике", перешли во МХАТ, покинули сцену, когда начало подводить здоровье. Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Меньше года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе, – делились из театра.

Как пишет СтарХит, похоронят Анастасию Вознесенскую на Троекуровском кладбище. Гроб с телом актрисы проводили под аплодисменты.

Что известно об Анастасии Вознесенской

Актриса родилась в 1943 году в Москве. Она училась в Школе-студии МХАТ, где и познакомилась со своим будущим мужем Андреем Мягковым. В 1965 году Вознесенская начала карьеру в "Современнике", а позже перешла во МХАТ.

Вознесенская дебютировала в кино, сыграв радистку Аню Родионову в фильме "Майор Вихрь". Также она снималась в таких картинах – "Гараж", "Вокзал для двоих", "Авария – дочь мента".

Мягков и Вознесенская поженились во время учебы на втором курсе и с тех пор не расставались. Друзья их в шутку называли сиамскими близнецами.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская / Фото: Скриншот из видео

У супругов за 58 лет брака так и не появилось детей. Лишь спустя долгое время Мягков сказал, что причина бездетности – это работа, которой они посвятили всю свою жизнь.

К слову, Анастасия Вознесенская была рядом с мужем до последней минуты. Актер умер 18 февраля в прошлом году на руках любимой.

Ранее стало известно о смерти украинского актера Евгения Федорченко.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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