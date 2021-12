Легенды рока Iron Maiden выступят в Киеве! Когда можно купить билеты?

Всемирно известный рок-коллектив Iron Maiden организовывает весной 2022 года масштабное шоу в Киеве на ВДНХ

Легендарная рок-группа Iron Maiden впервые даст концерт в Украине / Фото: Инстаграм

Iron Maiden добавили еще шесть европейских концертов к своему туру Legacy Of The Beast 2022 – один из них пройдет в Украине.

Выступление состоится 29 мая следующего года в 20:00. Организаторы заявляют, что поклонники рока смогут приобрести билеты с шестого декабря. Для участников фан-клуба Iron Maiden будет проводиться эксклюзивная предварительная продажа.

В нашем шоу происходят невероятные и порой даже сумасшедшие вещи! Например, реплика самолета Spitfire, который парит над сценой во время исполнения Aces High, тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты и несколько действительно потрясающих огнеметов, с которыми мне чертовски весело, вот увидите, – говорит о предстоящем концерте вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон.

Iron Maiden дадут весенний концерт в столице на ВДНХ / Фото: Инстаграм

Легендарная британская рок-группа обещает порадовать поклонников свежим материалом из последнего альбома "Senjutsu".

Также они исполнят свои самые популярные хиты: "Fear Of The Dark", " Wasting Love", " Hallowed Be Thy Name" и " The Trooper".

История коллектива

Iron Maiden – одна из самых известных групп на планете. В 1975 году они сформировались в небольшом американском городке Лейтон. С того времени рокеры выпустили 15 студийных альбомов, которые были проданы по всему миру в количестве 100 миллионов копий.

