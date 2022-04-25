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Лия Ахеджакова о войне: "Отношения между русскими и украинцами никогда не будут прежними"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 14:09
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Известная актриса опубликовала пост, где высказалась о двух месяцах войны, которую развязала Россия
Лия Ахеджакова высказалась о двух месяцах войны в Украине
Лия Ахеджакова высказалась о двух месяцах войны в Украине

Известная актриса Лия Ахеджакова с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает украинцев и выступает против рашистской власти.

Вчера было ровно два месяца, как Россия напала на нашу страну и начала кровавый террор. В Instagram-профиле Ахеджакова опубликовала пост с признанием.

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Артистка боится, что отношения между украинцами и россиянами никогда не наладятся, а еще ее пугает, что народ РФ закрывает глаза на то, что происходит в Украине.

Прошло ровно два месяца с того проклятого 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации" на территории независимой, суверенной, демократической Украины.

С тех пор и за всё это время поменялось многое. Но в первую очередь поменялось то, что лично для меня является больным вопросом – отношения между русскими и украинцами, между двумя странами. И эти отношения уже, скорее всего, никогда не будут прежними. А если и будут, то через десятки или даже сотни лет. Точно, как я уже говорила, не при моей... можно даже так сказать: точно не при нашей жизни, – написала Ахеджакова.

Скриншот: instagram.com/akhedzhakova1938

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Ранее Лия Ахеджакова публично обратилась к оккупантам и призвала их отступить и оставить Украину в покое.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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