Любимая песня на украинском и мечты о Сталлоне: рассказываем неизвестные факты об Алле Пугачевой

Сегодня Алле Пугачевой исполняется 73 года

Алла Пугачева 15 апреля отмечает день рождения / Фото: instagram.com/alla_orfey

В этом году Алла Пугачева отпразднует день рождения в Израиле, куда переехала совсем недавно. Вот уже много лет все активно обсуждают жизнь певицы. Пугачева уже привыкла к такому вниманию и постоянным слухам. Казалось бы, за столько лет о Примадонне уже известно все. Однако, есть факты из жизни Пугачевой, которые известный далеко не всем. Мы решили это исправить.

За Аллой Пугачевой охотился маньяк

Популярность Аллы Пугачевой на рубеже 1970-х и 1980-х годов чуть не стоила ей жизни. Примадонну преследовал серийный маньяк-убийца из Курска Анатолий Нагиев по прозвищу Бешеный. Преступник насиловал и убивал женщин, чем-то напоминавших ему певицу.

Реклама

Все началось с того, что он увидел фильм "Женщина, которая поет" и решил во что бы то ни стало добиться любви певицы, а если не получится – убить её. "Её голос всё время звучал у меня в голове", – позже говорил он следователям.

/ Фото: wikipedia.org

Отмечается, что маньяк знал все о певицы – от графика ее концертов до адреса дома. А вот дальше версии всего происходящего отличаются. По одной, Анатолию удалось пройти за певицей в подъезд, но его остановила консьержка, тем самым спасла жизнь Примадонне. По другой, маньяк ждал артистку возле ее дома, да так и не дождался. Сама же Пугачева в этой истории никогда не упоминала в СМИ. Известно только, что преступник по прозвищу Бешеный в итоге был арестован и позже его расстреляли

Реклама

Запись альбома на английском

Почти каждый артист мечтает о карьере за границей, Алла Пугачева не была исключением. В 1985 году певица записала в Швеции альбом Watch Out!, в котором все песни были английском. В числе участников записи значатся музыканты группы ABBA и Алла Пугачева. Чуть позже альбом был переиздан в СССР под названием "Алла Пугачёва в Стокгольме"

Заражение крови и Сильвестр Сталлоне

В 1992 году у Аллы Борисовны обнаружили доброкачественную опухоль в груди, было принято решение об операции в Швейцарии, где врачи инфекцию, из-за чего началось заражение крови. Ей стало плохо только после возвращения в Россию. 10 дней певица провела под наблюдением московских врачей. Как признавалась позже Пугачева, она думала, что умирает, потому призвала на помощь голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

Реклама

/ Фото: Getty Images

Все дни, когда я умирала, мысленно разговаривала с Сильвестром Сталлоне. Даже врачей просила: передайте Сталлоне, что, умирая, думала о нем, — вспоминала Пугачева.

Алла Пугачева поет на украинском

На одном из своих концертов в Украине в 1993 году Алла Пугачева решила спеть на украинском. Редкие кадры появились в Сети. Певица исполнила "Пісню про рушник" отметив, что это ее любимая песня с детства.

Напомним, Алла Пугачева до сих пор не прокомментировала войну в Украине, однако это сделал Максим Галкин. Юморист выступил против путинского режима.