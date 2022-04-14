Как Пугачева и Галкин живут в Израиле – новые подробности

СМИ продолжают активно обсуждать переезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина в другую страну

Что известно о жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Поговаривают, что пара собирается получать гражданство Израиля и уже ищут для двойняшек новую школу, но сами артисты никак эти слухи не комментируют. О переезде они тоже стараются не распространяться. Тем не менее, в СМИ продолжают появляться новые подробности о жизни звездной пары в Израиле.

Как пишет mk.ru ссылаясь на окружение Пугачевой, артисты живут в портовом городе Хайфа.

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Пугачева не выходит гулять, только около дома прогуливается, в какие-то общественные места практически не выходит

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Как отметили в окружении певицы, в городе живет большая русская диаспора. Если Пугачевой нужны какие-то услуги, то к ней приходят на дом. Делают маникюр и педикюр. Максим Галкин ездит почти каждый день на велосипеде.

Стоит отметить, ранее в СМИ говорили, что звездное семейство находится в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды.

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Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.

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