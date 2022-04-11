Максим Галкин в Instagram запостил видео с девочкой из Мариуполя: "Дети не должны рассказывать такие истории"

Шоумен долгое время не публиковал фото и видео в соцсетях. Недавно он анонсировал свой концерт в Израиле, а теперь запостил видео с украинской девочкой, пережившей ужас войны

Максим Галкин прокомментировал закрытие Instagram в России / Фото: Instagram

Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева находятся в Израиле. Туда пара улетела сразу после того, как в России шоумена накрыла волна ненависти, ведь он выступил против войны, которую РФ развязала в Украине.

После тысячи негодующих комментариев в свой адрес Галкин временно покинул Instagram, который российские власти, к слову, признали экстремистской организацией.

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Позже он запостил анонс своего концерта в Израиле, а теперь на странице артиста появилось интервью с маленькой девочкой из Мариуполя, которая смогла выбраться из города и рассказала о своих травмах.

Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать... – подписал публикацию Галкин.

Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград.

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Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.