Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Песня Айлиш

Позор Регины

Бекхэм женился

Фукунага в Украине

Хит Jerry Heil

Хитрость Эмбер
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Максим Галкин в Instagram запостил видео с девочкой из Мариуполя: "Дети не должны рассказывать такие истории"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 апреля, 18:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Шоумен долгое время не публиковал фото и видео в соцсетях. Недавно он анонсировал свой концерт в Израиле, а теперь запостил видео с украинской девочкой, пережившей ужас войны
Максим Галкин прокомментировал закрытие Instagram в России
Максим Галкин прокомментировал закрытие Instagram в России / Фото: Instagram

Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева находятся в Израиле. Туда пара улетела сразу после того, как в России шоумена накрыла волна ненависти, ведь он выступил против войны, которую РФ развязала в Украине.

После тысячи негодующих комментариев в свой адрес Галкин временно покинул Instagram, который российские власти, к слову, признали экстремистской организацией.

Реклама

Позже он запостил анонс своего концерта в Израиле, а теперь на странице артиста появилось интервью с маленькой девочкой из Мариуполя, которая смогла выбраться из города и рассказала о своих травмах.

Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать... – подписал публикацию Галкин.

Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград.

Реклама

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять