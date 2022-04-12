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Макаревич висловився про тих, хто критикує його через підтримку України

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 09:02
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Лідер російської групи "Машина часу" знову розкритикував російську владу
Андрій Макаревич зізнався, як ставиться до критики його позиції
Андрій Макаревич зізнався, як ставиться до критики його позиції / Фото: Власть vs Влащенко

Андрій Макаревич із тих небагатьох артистів, хто не підбирає слів, говорячи про Путіна та сліпих росіян. Через що його постійно критикують, а дехто вважає ворогом народу, але сам музикант ставиться до цього спокійно. Як зізнався лідер "Машини часу" в інтерв'ю ізраїльському виданню "Вісті", за стільки років він уже до цього звик.

Це ж відбувається вдесяте поспіль, причому в них не вистачає фантазії придумати щось принципово інше. "Макаревич знову образив росіян" – далі за цю фразу вони зазвичай не йдуть. І я їм щоразу ввічливо намагаюся пояснити: хлопці, я не росіян образив, я говорю конкретно про вас, мудаків. Даремно ви думаєте, що ви – вся Росія, – висловився музикант про російську владу

Більше 130 людей вже підписали звернення
Більше 130 людей вже підписали звернення / Фото: Аргументи та Факти

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Не боїться Макаревич і прощатись зі старими друзями, які підтримали війну в Україні.

Зі старим другом дитинства ми просто не стосувалися певних тем, і в багатьох інших питаннях у нас повний збіг, він теж художник. Але коли почалася війна і він її підтримав, я його стер звідусіль. Є якась грань, за якою вже не виходить. Тепер він для мене просто не існує, – поділився артист.

Нагадаємо, лідер "Машини часу" неодноразово намагався пояснити росіянам , які сліпо вірять пропагандистам, що в Україні війна

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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