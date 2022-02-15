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Модный оргазм! Как живет одна из самых сексуальных моделей Эльза Хоск

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 18:38
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33-летняя шведская топ-модель откровенна с поклонниками – она всегда показывает свою жизнь такой, какой она есть. Показываем и вам обыденность Эльзы Хоск
Эльза Хоск – шведская модель, известная как один из "ангелов" Victoria's Secrets.
Эльза Хоск – шведская модель, известная как один из "ангелов" Victoria's Secrets. / Фото: hoskelsa

В юности Эльза Хоск с необычной внешностью ни за что не хотела посвящать жизнь фэшн-индустрии. Однако сегодня она блестит на обложках модных глянцев и хвастается безупречной фигурой на подиумах с крыльями за спиной, которыми одарил бренд Victoria's Secret.

В 2011 году Эльза Хоск начала сотрудничать с Victoria's Secret. Спустя год она стала лицом молодежной линии VS Pink. И только в 2015-м – полноправным "ангелом".

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Эльза Хоск сотрудничает с Victoria's Secret с 2011 года.
Эльза Хоск сотрудничает с Victoria's Secret с 2011 года. / Фото: instagram/hoskelsa

Модель неоднократно открывала шоу Victoria's Secret. Также она сотрудничала со многими брендами, среди которых Dior, Dolce&Gabbana, H&M, Levi's, Sandra Backlund, Schutz и другие.

Но, интересно, как Эльза проводит досуг, как она выглядит вне кулис светской жизни и чем вообще занимается. Мы заглянули в Instagram Хоск и готовы показать вам обыденность топ-модели.

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С 2015 года Хоск встречается с британским бизнесменом Томом Дэйли. Модель говорила, секрет их прекрасных отношений заключается в маленьких традициях – например, любимый каждое утро приносит Эльзе кофе в постель.

Скриншот Instagram/ hoskelsa

Девушка регулярно постит романтические фотографии со своим бойфрендом то из светской тусовки, то из путешествия, а то просто из домашних выходных.

Скриншот Instagram/ hoskelsa

11 февраля 2021 года Хоск родила дочь, которую назвали Тууликки Джоан. Звездная мамочка часто радует фолловеров милыми кадрами с девочкой, которая взяла от мамы красоту.

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Скриншот Instagram/ hoskelsa
Скриншот Instagram/ hoskelsa

Кстати, даже после родов у Эльзы – роскошная фигура, которой она хвастается! Модель быстро привела себя в порядок после рождения дочери благодаря спорту и диете.

Скриншот Instagram/ hoskelsa

Сейчас Эльза Хоск живет в Нью-Йорке. Модель признается, что этот город отлично подходит для жизни.

Скриншот Instagram/ hoskelsa

Звезда подиума обожает шопинг, а еще она не представляет своей жизни без семьи и друзей. В свободное время Эльза любит ходить на концерты и тусовки.

Скриншот Instagram/ hoskelsa

Также Эльза пробует силы в дизайнерской сфере. Недавно она представила собственную марку купальников.

Скриншот Instagram/ hoskelsa

Эльза всегда выглядит стильно и умеет правильно подобрать вещи. Сразу видно, что у нее есть вкус и чувство стиля .

Скриншот Instagram/ hoskelsa

После просмотра Insta-аккаунта Эльзы Хоск, создается впечатление, что жизнь модели – это тотальная эстетика и наслаждение . Ее фото – отдельный вид искусства, вдохновляющий и мотивирующий заняться собой.

Раньше мы писали, что 51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь в новой фотосессии для Vogue.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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