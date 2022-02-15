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Модний оргазм! Чим займається одна із найсексуальніших моделей Ельза Госк

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 18:38
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33-річна шведська топ-модель відверта з прихильниками – вона завжди показує своє життя таким, яким воно є. Показуємо вам буденність Ельзи Госк
Ельза Госк - шведська модель, відома як один з "янголів" Victoria's Secrets.
Ельза Госк - шведська модель, відома як один з "янголів" Victoria's Secrets. / Фото: hoskelsa

В юності Ельза Госк з незвичайною зовнішністю нізащо не хотіла присвячувати життя фешн-індустрії. Проте сьогодні вона блищить на обкладинках модних глянців і хизується бездоганною фігурою на подіумах із крилами за спиною, якими обдарував бренд Victoria's Secret.

У 2011 році Ельза Госк почала співпрацювати з Victoria's Secret. Через рік вона стала обличчям молодіжної лінії VS Pink. І лише у 2015-му — повноправним "ангелом".

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Ельза Госк співпрацює з Victoria's Secret з 2011 року.
Ельза Госк співпрацює з Victoria's Secret з 2011 року. / Фото: instagram/hoskelsa

Модель неоноразово відкривала шоу Victoria's Secret. Також вона співпрацювала з багатьма брендами, серед яких Dior, Dolce & Gabbana, H & M, Levi's, Sandra Backlund, Schutz та інших.

Втім, цікаво, як Ельза проводить дозвілля, як вона виглядає поза лаштунками світського життя і чим взагалі займається. Ми зазирнули в Instagram Госк і готові показати вам буденність топ-моделі.

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З 2015 року Госк зустрічається з британським бізнесменом Томом Дейлі. Модель казала, секрет їхніх прекрасних стосунків полягає в маленьких традиціях — наприклад, коханий щоранку приносить Ельзі каву в ліжко.

Скріншот Instagram/hoskelsa

Дівчина регулярно постить романтичні світлини зі своїм бойфрендом то з світської тусовки, то з мандрівки, а то просто з домашніх вихідних.

Скріншот Instagram/hoskelsa

11 лютого 2021 року Госк народила доньку, яку назвали Тууліккі Джоан. Зіркова матуся часто радує фоловерів милима кадрами з дівчинкою, яка взяла від мами вроду.

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Скріншот Instagram/hoskelsa
Скріншот Instagram/hoskelsa

До речі, навіть після родів у Ельзи – чудова фігура, якою вона хизується! Модель швидко привели себе в порядок після народження донечки завдяки спорту та дієті.

Скріншот Instagram/hoskelsa

Зараз Ельза Госк живе в Нью-Йорку. Модель зізнається, що це місто чудово підходить для життя.

Скріншот Instagram/hoskelsa

Зірка подіуму обожнює шопінг, а ще вона не уявляє свого життя без сім'ї і друзів. У вільний час Ельза любить ходити на концерти і тусовки.

Скріншот Instagram/hoskelsa

Також Ельза пробує сили у дизайнерській сфері. Нещодавно вона презентувала власну марку купальників.

Скріншот Instagram/hoskelsa

Ельза завжди виглядає стильно і вона вміє правильно підібрати речі. Одразу відчувається, що у неї є смак і почуття стилю.

Скріншот Instagram/hoskelsa

Після перегляду Insta-акаунту Ельзи Хоск, складається враження, що життя моделі – це тотальна естетика та насолода. Її фото – окремий вид мистецтва, який надихає та мотивує зайнятись собою.

Раніше ми писали, що 51-річна Наомі Кемпбелл вперше показала доньку у новій фотосесії для Vogue.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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