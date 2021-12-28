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Кристина Асмус в облегающих лосинах засветила ягодицы в прыжке: "Ждем с голой п**дой"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
28 декабря, 11:49
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Российская актриса показала фолловерам сложный гимнастический трюк. Однако пользователи обратили внимание больше на фигуру звезды, чем на ее пластику
Кристина Асмус предстала в кадре в облегающих лосинах и топе.
Кристина Асмус предстала в кадре в облегающих лосинах и топе. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристину Асмус, которая пожаловалась на свою низкую зарплату в театре, чуть ли не каждый день "атакуют" хейтеры в Сети после ее постельных сцен в фильме "Текст" и из-за более откровенные образы после развода с шоуменом Гариком Харламовым.

Недавно звезда устроила танцы в мини-шортах, а также появилась на фото в одном полотенце, что возмутило немало ее подписчиков. Теперь актриса решила вспомнить свое спортивное прошлое.

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Для этого Кристина надела топ и красные лосины. Такой look очень подчеркивал ее фигуру.

Фото: скриншот instagram/asmuskristina

Асмус прыгнула через свои сцепленные руки. Этот трюк она попросила снять на видео свою сестру Карину, которая считает прыжок очень сложным.

Она его сделать не может, а Карина – мастер спорта по художественной гимнастике. Я не делала этот прыжок 15 лет, но он мне не кажется очень сложным, – сказала звезда.

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Как видим, Асмус повернулась спиной к камере и сделала прыжок, поджав колени к груди. При этом она не размыкала свои руки. Более того, актриса "засветила" свои ягодицы на видео. При этом она призналась, что их нужно подкачать в спортзале.

Это что, реально сложный скачок? И, да, задницу надо подкачать, сама знаю, – написала Кристина.

Фолловеры оценили фигуру Кристины Асмус и ее спортивные способности. Однако некоторые считают, что видео получилось слишком пикантным:

  • Фигура шикарная.
  • И прыжок, и ягодицы – ?.
  • Я пошел смотреть "Текст".
  • Прекрасные ягодицы, не надо ничего качать.
  • Ждем с голой п***ой.
  • Христина, совсем не бережешь себя. Заставляешь людей волноваться. Словом, хулиганка. Ну а за прыжок – 10 баллов.
Фото: скриншот instagram/asmuskristina

Ранее стало известно, с кем на самом деле встречается Кристина Асмус после развода с Харламовым. По данным СМИ, это 27-летний коллега актрисы.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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