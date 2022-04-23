Моргенштерн розлучився з Діларою, тому що не міг перестати зраджувати: "Я – самець"

Російський репер одружився минулого року, зігравши розкішне весілля у центрі Москви

Моргенштерн зізнався, що спричинило його розлучення / Фото: youtube.com

Інформація про те, що Алішер Моргенштерн розлучається з Діларою Зінатулліною з'явилася нещодавно. Дівчина скандального репера першою підтвердила новини про розрив, а потім і сам Моргенштерн розповів, чому вони з дружиною вирішили розлучитися.

Ділара записала відео, в якому наголосила, що вони з Алішером "не зійшлися характерами". Підтверджує це сам артист. Він також випустив ролик, виклавши аудиторії свою версію історії.

Реклама

Моргенштерн також зізнався, що не має наміру відмовлятися від сексу з іншими дівчатами, навіть будучи офіційно одруженим.

У нас із Діларою абсолютно різне розуміння, що таке кохання. Для неї це відданість, бути поряд із сім'єю. А для мене це… Ну ось є одна жінка у світі, яку я люблю, а решту просто потр*хати хочу. Я самець, сподобалася т*олка, захотів. А для неї — якщо я інших жінок тр*хаю, то я її зрадив. Я взагалі такого не відчуваю. Коли я тр*хаю інших т*олок я не відчуваю, що її зраджую. От якби я закохався – це зрада. А просто потикати в якусь вагіну, а чому ні? – поділився в YouTube Моргенштерн.

Моргенштерн та Ділара одружилися влітку 2021 року / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У своїй документалці, як це називає Алішер, він також озвучив думку, що причиною його поведінки у шлюбі є його сім'я – майбутня зірка завжди був із мамою, у той час, коли у батька було багато жінок.

Реклама

Різне кохання, ми через це не можемо якось ужитися. Для неї це повна сім'я, бути разом, опіка. А я для мене це просто приділяти час, для мене кар'єра важливіша за сім'ю. Тому ми й не сходимося, – додав Моргенштерн.

Днями в Мережі з'явилася інформація, що Моргенштерн хоче отримати ізраїльське громадянство.