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Муж Кортни Кардашьян срочно госпитализирован: что с музыкантом? (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 июня, 09:15
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В сопровождении супруги Трэвиса Баркера на носилках доставили в больницу. Дочь барабанщика попросила молиться за здоровье отца
Трэвиса Баркера госпитализировали
Трэвиса Баркера госпитализировали / Фото: Getty Images, TMZ

Медовый месяц Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера, которые в мае сыграли роскошную свадьбу в Италии, закончился госпитализацией.

Как сообщает издание TMZ, 46-летнего барабанщика Blink-182 привезли в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе на носилках.

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Мужа Кортни Кардашьян экстренно доставили в больницу
Мужа Кортни Кардашьян экстренно доставили в больницу / Фото: TMZ

43-летняя Кортни сопровождала мужа вместе с сотрудниками скорой помощи.

Кортни Кардашьян не отходила от мужа
Кортни Кардашьян не отходила от мужа / Фото: TMZ

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Беспокойство у фанатов музыканта возникло еще утром во вторник, когда Баркер добавил неоднозначный пост на своей странице в Twitter.

Боже, спаси меня, – написал музыкант.

Скриншот – twitter.com/travisbarker

16-летняя дочь музыканта, Алабама, в своих Instastories обратилась к фолловерам с просьбой поддержать ее отца в этот непростой момент.

Пожалуйста, шлите свои молитвы, – написала девушка.

Скриншот – instagram.com/alabamaluellabarker

Пока близкие и команда Трэвиса не называют причину его экстренной госпитализации. Однако, как известно, накануне ухудшения самочувствия музыканта у семейства Кардашьян был праздник. Младшая сестра Кортни, Хлои, отмечала свой 38-й день рождения.

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В Сети уже ходят слухи о том, что Трэвис просто перебрал с алкоголем на вечеринке.

Напомним, что церемония в Италии стала третьей свадьбой Кортни и Трэвиса. Второй раз пара сыграла небольшое торжество для двоих в Санта-Барбаре, а первое торжество прошло в Лас-Вегасе.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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