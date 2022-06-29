Чоловіка Кортні Кардаш'яна терміново госпіталізовано: що з музикантом? (Фото)

У супроводі дружини Тревіса Баркера на ношах доправили до лікарні. Дочка барабанщика попросила молитися за здоров'я батька

Тревіса Баркера госпіталізували / Фото: Getty Images, TMZ

Медовий місяць Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера, які у травні зіграли розкішне весілля в Італії, закінчився госпіталізацією

Як повідомляє видання TMZ, 46-річного барабанщика Blink-182 привезли до медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі на ношах.

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Чоловіка Кортні Кардаш'ян негайно доставили до лікарні / Фото: TMZ

43-річна Кортні супроводжувала чоловіка разом із співробітниками швидкої допомоги.

Кортні Кардаш'ян не відходила від чоловіка / Фото: TMZ

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Занепокоєння у фанатів музиканта виникло ще вранці у вівторок, коли Баркер додав неоднозначну посаду на своїй сторінці у Twitter.

Боже, спаси мене, – написав музикант.

Скріншот – twitter.com/travisbarker

16-річна дочка музиканта, Алабама, у своїх Instastories звернулася до фоловерів із проханням підтримати її батька у цей непростий момент.

Будь ласка, надсилайте свої молитви, – написала дівчина.

Скріншот – instagram.com/alabamaluellabarker

Поки що близькі і команда Тревіса не називають причину його екстреної госпіталізації. Однак, як відомо, напередодні погіршення самопочуття музиканта родина Кардаш'ян мала свято. Молодша сестра Кортні, Хлої, відзначала свій 38 день народження.

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У Мережі вже ходять чутки про те, що Тревіс просто перебрав із алкоголем на вечірці.

Нагадаємо, що церемонія в Італії стала третім весіллям Кортні та Тревіса. Вдруге пара зіграла невелике свято для двох у Санта-Барбарі, а перша урочистість пройшла у Лас-Вегасі.