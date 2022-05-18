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Нежности от Леонардо Ди Каприо! Актера застукали за поцелуями со своей любимой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 мая, 07:55
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Голливудский красавчик и модель из Аргентины Камила Морроне вместе уже почти пять лет. Но за это время они до сих пор не появлялись вместе на официальных мероприятиях
Папарацци подловили актера и модель в Малибу
Папарацци подловили актера и модель в Малибу / Фото: instagram.com/imnotdicaprio

Если Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не стесняются страстно целоваться под вспышками камер, то Леонардо Ди Каприо и его избранница максимально избегают публичности вместе!

Папарацци часто замечают влюбленных во время прогулок, но они ведут себя скромно и почти не показывают своих чувств. Впрочем, на этот раз парочка сделала исключение.

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На днях Лео и Камилу подловили во время прогулки по пляжу Малибу. Девушка, на взгляд, была почему-то расстроена, поэтому звездный бойфренд искренне решил утешить свою девушку.

Пара вместе уже больше четырех лет
Пара вместе уже больше четырех лет / Фото: instagram.com/imnotdicaprio

Звезда "Титаника" нежно целовал свою любимую, держал постоянно за руку и горячо обнимал ее. Такого публика от Лео еще не видела – нежные чувства. Такие фотографии быстро разлетелись по соцсетям.

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Камила и Лео проявляют сильные чувства друг к другу
Камила и Лео проявляют сильные чувства друг к другу / Фото: instagram.com/imnotdicaprio

В Сети уже оценили такие нежности от Лео:

  • Так мило, мой Лео.
  • Я действительно завидую ей.
  • Прекрасно. Я рада, что они счастливы вместе.
  • Женись на ней, Лео!
Скриншот Instagram

Кратко о Лео и Камиле

47-летний актер уже около пяти лет встречается с 24-летней моделью. Их разница в возрасте – 23 года! Фаны не только шокированы разницей в возрасте, но и довольно продолжительными отношениями кинозвезды, ведь его предыдущие интрижки всегда были недолгими.

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Впрочем, несмотря на то, что Лео и Камила уже долго встречаются, официального выхода на красной дорожке у пары так и не было.

Камилла Моронне – успешная модель и блогерша. Также она начинает строить кинокарьеру. Среди ее звездных друзей есть Кайли и Кендал Дженнер, Белла Хадид – вместе они путешествуют по миру и посещают светские мероприятия.

Кстати, неоднократно ходили слухи, что отношения Камилы и Лео достаточно серьезны. Более того, девушку уже подозревали в беременности.

Напомним, недавно Зои Кравиц и Ченнинг Татум попали под прицел папарацци во время прогулки. Уже давно в Сети говорят об их романе, но сами звезды не афишируют отношения.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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