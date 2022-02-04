От папарацци не скрыться: смотрите новые фото Джей Ло и Бена Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не публикуют совместных фото в Instagram, но в Сеть регулярно попадают новые снимки пары

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят время в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Голливудские актеры не очень любят обсуждать свою личную. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не раз в своих интервью признавались, что 18 лет назад их отношения разрушило повышенное внимание публики к паре. На этот раз знаменитости хотят избежать прежних ошибок, однако они регулярно попадают в поле зрения папарацци.

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На днях Дженнифер Лопес и Бен Аффлека сфотографировали, когда они покидали канала NBC в Нью-Йорке.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Новые фото Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Тогда говорили, что излишнее внимание журналистов и папарацци к паре очень не нравилось Бену. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

В своих интервью пара говорит, что не собирается делиться подробностями своего романа. При этом отмечают, сейчас они очень счастливы.

Ранее мы рассказывали, какие отношения у Дженнифер Лопес с бывшей женой Бена Аффлека на самом деле.