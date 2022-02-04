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Від папараці не втекти: дивіться нові фото Джей Ло та Бена Аффлека

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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4 лютого, 07:53
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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не публікують спільних фото в Instagram, але до мережі регулярно потрапляють нові знімки пари
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять час у Нью-Йорку
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять час у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Голлівудські актори не дуже люблять обговорювати своє особисти життя. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не раз у своїх інтерв'ю зізнавалися, що 18 років тому їхні стосунки зруйнували підвищена увага публіки до пари. Цього разу знаменитості хочуть уникнути колишніх помилок, проте вони регулярно потрапляють у поле зору папараці.

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Днями Дженніфер Лопес та Бен Аффлека сфотографували, коли вони залишали канал NBC у Нью-Йорку.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек у Нью-Йорку
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Нові фото Бена Аффлека та Дженніфер Лопес у Нью-Йорку
Нові фото Бена Аффлека та Дженніфер Лопес у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек у Нью-Йорку
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Тоді говорили, що надмірна увага журналістів та папараці до пари дуже не подобалася Бену. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.

Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" часто бачили разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло вдвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

У своїх інтерв'ю пара каже, що не має наміру ділитися подробицями свого роману. При цьому зазначають, зараз вони дуже щасливі.

Раніше ми розповідали, які стосунки у Дженніфер Лопес із колишньою дружиною Бена Аффлека насправді.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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