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Какие отношения у Дженнифер Лопес с бывшей женой Бена Аффлека на самом деле

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 08:08
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Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек прожил в браке десять лет. Супруги поддерживают хорошие отношения ради детей
Дженнифер Лопес подружилась с бывшей женой Бена Аффлека
Дженнифер Лопес подружилась с бывшей женой Бена Аффлека / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

Как рассказывают источники, бывшая жена Бена Аффлека и Дженнифер Лопес нашли общий язык.

Гарнер и Лопес лучше узнали друг друга, и они действительно сблизились. Они пришли к пониманию, что на данный момент важно только то, что лучше для детей, – сказал инсайдер в беседе в Hollywood Life.

Бывшая супруга Бена Аффлека проведет Рождество вместе с актером и Дженнифер Лопес
Бывшая супруга Бена Аффлека проведет Рождество вместе с актером и Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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Отмечается, что дети Дженнифер Лопес – близнецы с 13-летние Макс и Эмми подружились с детьми Аффлека – 15-летней Вайолет, 12-летней Серафиной и 9-летним Самуэлем.

Дети Джен действительно полюбили Бена и его детей, что очень важно и для Джен, – сказал инсайдер.

В СМИ не раз уже появлялась информация, что Бен Аффлек планирует сделать предложение Дженнифер Лопес. Дженнифер Гарнер и их дети с Аффлеком не исключают такого развития событий.

Дети не против. Даже Дженнифер Гарнер считает, что это хорошая идея, – сказал другой инсайдер изданию In Touch Weekly

Стоит отметить, сам Бен Аффлек никаких комментариев о своей личной жизни не дает. Актер признавался, что не хочет обсуждать свой роман с Дженнифер Лопес с посторонними людьми.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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