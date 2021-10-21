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"Тобі п**ди дам я!": Лідер Ляпіс-98 вдарив фаната прямо на концерті в Полтаві (відео)

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
21 жовтня, 18:50
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Білоруського рок-виконавця обурила поведінка шанувальника на концерті: Міхалок перервав виступ, а потім напав на чоловіка зі злістю
Сергій Міхалок вдарив чоловіка на концерті
Сергій Міхалок вдарив чоловіка на концерті / Фото: Скріншот з YouTube

Концерт білоруського колективу "Ляпіс-98" в центрі Полтави закінчився скандально. Соліст рок-гурту Сергій Міхалок прямо під час виступу поскандалив з одним із глядачів. Артистові не сподобалося, що шанувальник з гітарою вийшов на сцену. На відео, яке знімали глядачі із залу видно, що все починалося зі словесної перепалки – співак почав вимагати у чоловіка показати вхідний квиток.

Покажи мені квиток! Як ти сюди потрапив, на халяву? Або ти прийшов на неулюбленого артиста? Чого ти мені грошима махаєш, у тебе квиток є? Чого ти тремтиш? – запитав Сергій у чоловіка.

Потім фронтмен взяв хлопця за одяг і сильно вдарив головою. Навіщо чоловік вийшов до колективу на сцену невідомо.

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З тими глядачами, які негативно відреагували на те, що відбувається і почали проганяти його зі сцени, Міхалок також хотів розібратися. Він спробував спуститися до них у залу і продовжити "розмову".

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Сам співак поки що ніяк не прокоментував подію – лише анонсував подальші виступи рок-групи і запросив глядачів.

Зазначимо, що це не перший конфлікт Сергія Міхалка з шанувальником. Навесні 2015 року він уже бився з глядачем під час концерту. Це сталося також в Полтаві.

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Марина Григоренко
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