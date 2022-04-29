"Правая сторона лица начала отвисать": Хейли Бибер поделилась жуткими подробностями инсульта

Американская модель и жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – еще в марте оказалась в больничной палате.
Знаменитости стало плохо во время обеда и ее супругу пришлось вызвать 911. О перенесенном ужасе Хейли рассказала в видео, которое опубликовала в своем Youtube-канале.
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В начале ролика Бибер подробно описывает физические ощущения, которые она испытала в тот самый день.
Вдруг у меня появилось странное ощущение, которое как бы прошло по моей руке и плечу, вплоть до кончиков пальцев, – рассказала Хейли Бибер.
Кончики ее пальцев начали неметь, и Джастин спросил, все ли с ней в порядке. Когда она попыталась ответить мужу, то не смогла.
Когда я хотела ответить, я не могла говорить. Правая сторона моего лица начала отвисать, я не могла произнести ни слова. Поэтому, очевидно, сразу же подумала, что у меня инсульт, полноценный инсульт, – поделилась Хейли.
Медики выяснили, что у знаменитости образовался тромб – маленький сгусток крови, попавший в мозг, вызвал нехватку кислорода и приступ.
Хейли Бибер сделали операцию, после которой она чувствует себя прекрасно и очень быстро восстанавливается.
Недавно супруга Джастина Бибера пожаловалась на хейтеров, которые не дают ей спокойно жить.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."