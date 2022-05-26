Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Скончался звезда "Славных парней" Рэй Лиотта

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 20:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американский актер Рй Лиотта, который прославился ролью в фильме "Славные парни", ушел из жизни 26 мая 2022 года
Умер Рэй Лиотта
Умер Рэй Лиотта / Фото: Getty Images

Трагическое известие потрясло поклонников американского актера Рэя Лиотта – звезда боевиков ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Как сообщает издание Deadline, Лиотта скончался во сне. Актер находился в Доминиканской республике на съемках предстоящего фильма "Опасные воды". Причину смерти Лиотта пока не разглашают.

Реклама

У звезды 90-х осталась дочь Карсен Лиота. Также у Лиотта была возлюбленная, Джейси Ниттоло, с которой актер планировал официально пожениться.

Рэй Лиотта: краткая биография

Американский актер родился и вырос в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Родители будущей звезды были приемными, об этом Рэй узнал еще в детском саду.

Свою первую роль Лиотта получил в 1978 году, в телесериале "Другой мир". Однако настоящая популярность к актеру пришла спустя 12 лет с фильмом Мартина Скорсезе "Славные парни", где Лиотта сыграл роль американского гангстера Генри Хилла-младшего.

Реклама
Рэй Лиотта в фильме "Славные парни"/Скриншот из видео

Наиболее известные роли Рэя Лиотта были в фильмах "Побег невозможен", "Полицейские", "Ганнибал", "Кокаин", "Наркобарон" и "Идентификация".

Ранее стало известно, что из жизни ушел актер Кеннет Уэлш, сыгравший в "Авиаторе" и "Твин Пикс".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять