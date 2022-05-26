Скончался звезда "Славных парней" Рэй Лиотта

Американский актер Рй Лиотта, который прославился ролью в фильме "Славные парни", ушел из жизни 26 мая 2022 года

Умер Рэй Лиотта / Фото: Getty Images

Трагическое известие потрясло поклонников американского актера Рэя Лиотта – звезда боевиков ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Как сообщает издание Deadline, Лиотта скончался во сне. Актер находился в Доминиканской республике на съемках предстоящего фильма "Опасные воды". Причину смерти Лиотта пока не разглашают.

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У звезды 90-х осталась дочь Карсен Лиота. Также у Лиотта была возлюбленная, Джейси Ниттоло, с которой актер планировал официально пожениться.

Рэй Лиотта: краткая биография

Американский актер родился и вырос в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Родители будущей звезды были приемными, об этом Рэй узнал еще в детском саду.

Свою первую роль Лиотта получил в 1978 году, в телесериале "Другой мир". Однако настоящая популярность к актеру пришла спустя 12 лет с фильмом Мартина Скорсезе "Славные парни", где Лиотта сыграл роль американского гангстера Генри Хилла-младшего.

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Рэй Лиотта в фильме "Славные парни"/Скриншот из видео

Наиболее известные роли Рэя Лиотта были в фильмах "Побег невозможен", "Полицейские", "Ганнибал", "Кокаин", "Наркобарон" и "Идентификация".

Ранее стало известно, что из жизни ушел актер Кеннет Уэлш, сыгравший в "Авиаторе" и "Твин Пикс".