Слава Дьомін витончено затроллив Дмитра Медведєва, який засвітив труси Calvin Klein

Російська влада тільки для пропаганди нахвалює російські товари, а сама воліє носити брендові речі з Америки

Український ведучий пожартував над лицемірною позицією посібника Путіна - Медведєва / Фото: instagram.com/slavademin_official

Влада РФ собі не зраджує: для народу все згодиться, випущене в Росії – тобто низькоякісне, кустарне, несмачне. А собі коханим – лише брендове, закордонне, західне. Так-так, того ненависного Заходу, який вони так знищують у своїх пропагандистських промовах. Але правда все ж таки спливає на поверхню.

Український ведучий Слава Дьомін, який звертався раніше до Ані Лорак, помітив, наскільки лицемірна російська верхівка. Зокрема – Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ і той, хто повністю підтримує криваву політику Путіна щодо України.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

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У Facebook Дьомін затролив Медведєва за його любов до брендової спідньої білизни.

скриншот з Favebook Слави Дьоміна

Ми стали забувати прикривати пупок трусиками. А ще прохолодно,

- жартує Дьомін.

У багатьох виникає одне справедливе запитання: чому ж він не підтримує свого виробника, якусь фабрику "Більшовичка", а носить труси Calvin Klein?

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Нагадаємо, раніше зірка "Скаженого весілля" затролила нове обличчя Марченко.