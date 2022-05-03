Слава Дьомін витончено затроллив Дмитра Медведєва, який засвітив труси Calvin Klein

Влада РФ собі не зраджує: для народу все згодиться, випущене в Росії – тобто низькоякісне, кустарне, несмачне. А собі коханим – лише брендове, закордонне, західне. Так-так, того ненависного Заходу, який вони так знищують у своїх пропагандистських промовах. Але правда все ж таки спливає на поверхню.
Український ведучий Слава Дьомін, який звертався раніше до Ані Лорак, помітив, наскільки лицемірна російська верхівка. Зокрема – Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ і той, хто повністю підтримує криваву політику Путіна щодо України.
У Facebook Дьомін затролив Медведєва за його любов до брендової спідньої білизни.
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Ми стали забувати прикривати пупок трусиками. А ще прохолодно,
- жартує Дьомін.
У багатьох виникає одне справедливе запитання: чому ж він не підтримує свого виробника, якусь фабрику "Більшовичка", а носить труси Calvin Klein?
Нагадаємо, раніше зірка "Скаженого весілля" затролила нове обличчя Марченко.
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