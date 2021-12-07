Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚑 Трагическое ДТП под Черниговом Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн ⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Как выглядит вероятная мать детей Киркорова, которая родом из Львова (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
7 декабря, 12:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наталью Ефремову дети известного певца называют своей мамой. Ходят слухи, что женщина живет в загородном доме Киркорова вместе с Мартином и Аллой-Викторией
Что известно о матери детей Филиппа Киркорова
Что известно о матери детей Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров стал отцом в 2011 году. С разницей в семь месяцев на свет появились его дети – сын Марти и дочь Алла-Виктория. Но кто их мама?

Многие поклонники артиста считают, что биологической мамой Аллы и Мартина является бизнесвумен Наталья Ефремова. Женщину часто часто можно увидеть на фото рядом с Филиппом Киркоровым.

Реклама

Далее в материале рассказываем, что известно о Ефремовой.

Наталья Ефремова справа на фото
Наталья Ефремова справа на фото / Фото: instagram.com/fkirkorov

Кто такая Наталья Ефремова

Наталья Ефремова родом из Львова. Когда ей было 14 лет ее семья переехала в Новосибирск, а после перебралась в столицу.

Реклама

Вместе с Андреем Малаховым Ефремова крестила детей поп-короля российского шоу-бизнеса. С Киркоровым она знакома давно – певец часто наведывался в модный бутик, принадлежащий Наталье.

В последствии Ефремова отошла от бизнеса. По крайней мере, так пишут СМИ. Она стала часто появляться ядом с детьми Филиппа на всяческих мероприятиях, а в одной из телепередач, когда Бедросович показывал свой огромный дом, Мартин проболтался, что с ними живет еще и "мама Наташа".

Филипп Киркоров с детьми, Андрей Малахов и Наталья Ефремова
Филипп Киркоров с детьми, Андрей Малахов и Наталья Ефремова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Реклама

Что Киркоров говорит о матери своих детей

Когда стало известно, что Филипп стал отцом-одиночкой, всем конечно же стало любопытно, кто родил Аллу и Мартина. Киркоров рассказал, что прибегнул к суррогатному материнству и дочь ему родила женщина по имени Анастасия.

Девочку артист назвал в честь своей матери Виктории и Аллы Пугачевой. Менее, чем через год появился на свет и Мартин.

Сходство с Ефремовой

И хотя у поклонников Киркорова много версий насчет того, кто же на самом деле мать Аллы-Виктории и Мартина, некоторое сходство между ними и Натальей Ефремовой прослеживается. Сравните по фото:

Мартин и Алла-Виктория / Наталья Ефремова
Мартин и Алла-Виктория / Наталья Ефремова / Фото: YouTube, instagram.com/fkirkorov

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды" Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять