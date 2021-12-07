Как выглядит вероятная мать детей Киркорова, которая родом из Львова (фото)

Наталью Ефремову дети известного певца называют своей мамой. Ходят слухи, что женщина живет в загородном доме Киркорова вместе с Мартином и Аллой-Викторией

Что известно о матери детей Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров стал отцом в 2011 году. С разницей в семь месяцев на свет появились его дети – сын Марти и дочь Алла-Виктория. Но кто их мама?

Многие поклонники артиста считают, что биологической мамой Аллы и Мартина является бизнесвумен Наталья Ефремова. Женщину часто часто можно увидеть на фото рядом с Филиппом Киркоровым.

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Далее в материале рассказываем, что известно о Ефремовой.

Наталья Ефремова справа на фото / Фото: instagram.com/fkirkorov

Кто такая Наталья Ефремова

Наталья Ефремова родом из Львова. Когда ей было 14 лет ее семья переехала в Новосибирск, а после перебралась в столицу.

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Вместе с Андреем Малаховым Ефремова крестила детей поп-короля российского шоу-бизнеса. С Киркоровым она знакома давно – певец часто наведывался в модный бутик, принадлежащий Наталье.

В последствии Ефремова отошла от бизнеса. По крайней мере, так пишут СМИ. Она стала часто появляться ядом с детьми Филиппа на всяческих мероприятиях, а в одной из телепередач, когда Бедросович показывал свой огромный дом, Мартин проболтался, что с ними живет еще и "мама Наташа".

Филипп Киркоров с детьми, Андрей Малахов и Наталья Ефремова / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Что Киркоров говорит о матери своих детей

Когда стало известно, что Филипп стал отцом-одиночкой, всем конечно же стало любопытно, кто родил Аллу и Мартина. Киркоров рассказал, что прибегнул к суррогатному материнству и дочь ему родила женщина по имени Анастасия.

Девочку артист назвал в честь своей матери Виктории и Аллы Пугачевой. Менее, чем через год появился на свет и Мартин.

Сходство с Ефремовой

И хотя у поклонников Киркорова много версий насчет того, кто же на самом деле мать Аллы-Виктории и Мартина, некоторое сходство между ними и Натальей Ефремовой прослеживается. Сравните по фото:

Мартин и Алла-Виктория / Наталья Ефремова / Фото: YouTube, instagram.com/fkirkorov

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