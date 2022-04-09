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Сын Джона Леннона нарушил обещание и впервые публично спел Imagine (відео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 22:51
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Сын легендарного рок-музыканта поддержал Украину
Сын Джона Леннона принял участие в благотворительном онлайн-марафоне
Сын Джона Леннона принял участие в благотворительном онлайн-марафоне / Фото: Скриншот из YouTube

Западные артисты поддерживают Украину в это непростое время и не молчат о российской агрессии. Актеры, музыканты, писатели и члены королевской семьи помогают нашей стране. Не остался в стороне и сын Джона Леннона Джулиан. В рамках онлайн-марафона Stand Up For Ukraine он впервые публично исполнил песню своего отца Imagine.

Почему сейчас, после стольких лет? – Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-либо думал бы о том, чтобы спеть Imagine, был бы "Конец света"… Но также и потому, что его тексты отражают наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся..., – написал сын Джона Леннона в Instagram

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Напомним, в благотворительном онлайн-марафоне приняли участие Red Hot Chili Peppers, Эллен Дедженерес, Билли Айлиш, Элтон Джон, Селин Дион. Благодаря марафону удалось собрать около 10 миллиардов евро.

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Элина Пелешенко
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