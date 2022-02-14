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Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями" Айван Райтман

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 10:04
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О смерти известного режиссера сообщила его семья
Айван Райтман скончался в США
Айван Райтман скончался в США / Фото: Getty Images

Айван Райтман скончался во сне в своем доме в Монтесито, Калифорния. Ему было 75 лет.

Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать волшебство в жизни. Мы утешаемся тем, что его режиссерские работы принесли смех и радость бесчисленному количеству людей по всему миру. Мы скорбим, но надеемся, что те, кто знал его по фильмам, всегда будут помнить о нем, – цитирует семью режиссера Associated Press.

Айван Райтман
Айван Райтман / Фото: Getty Images

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Айван Райтман родился в 1946 году в Чехословакии, через некоторое время его семья переехала в Канаду.

Карьера Айвана в кино началась в конце 1960-х с короткометражного фильма Orientation. В начале 70-х вышел его первый полнометражный художественный фильм "Рыжая леди". Режиссер известен по таким фильмам, как "Охотники за привидениями", "Близнецы" и "Шесть дней, семь ночей".

Ранее стало известно о смерти актрисы Евгении Брик. Российской артистке было 40 лет.

Элина Пелешенко
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