Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями" Айван Райтман

О смерти известного режиссера сообщила его семья

Айван Райтман скончался в США / Фото: Getty Images

Айван Райтман скончался во сне в своем доме в Монтесито, Калифорния. Ему было 75 лет.

Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать волшебство в жизни. Мы утешаемся тем, что его режиссерские работы принесли смех и радость бесчисленному количеству людей по всему миру. Мы скорбим, но надеемся, что те, кто знал его по фильмам, всегда будут помнить о нем, – цитирует семью режиссера Associated Press.

Айван Райтман / Фото: Getty Images

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Айван Райтман родился в 1946 году в Чехословакии, через некоторое время его семья переехала в Канаду.

Карьера Айвана в кино началась в конце 1960-х с короткометражного фильма Orientation. В начале 70-х вышел его первый полнометражный художественный фильм "Рыжая леди". Режиссер известен по таким фильмам, как "Охотники за привидениями", "Близнецы" и "Шесть дней, семь ночей".

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