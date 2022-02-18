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Умер звезда фильма "Весна на Заречной улице" Геннадий Юхтин

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 11:18
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18 февраля в Москве скончался знаменитый советский актер театра и кино Геннадий Юхтин. Звезде фильма "Весна на Заречной улице" было 89 лет
Скончался актер Геннадий Юхтин
Скончался актер Геннадий Юхтин / Фото: Wikipedia

Знаменитый актер Геннадий Юхтин ушел из жизни в одной из московских больниц, куда был госпитализирован несколько дней назад. Печальное известие сообщили в Союзе кинематографистов России.

Перед смертью Геннадий Гаврилович был серьезно болен. Как сообщает издание StarHit, в конце января состояние актера резко ухудшилось и родные настояли на его госпитализации. У Юхтина был выявлен коронавирус.

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После непродолжительного лечения, актер потребовал, чтобы его выписали и он отправился домой, но это сделало только хуже. Через несколько дней Юхтин снова оказался в больнице, где и скончался.

Геннадий Юхтин запомнился зрителям по десяткам своих успешных ролей. Самыми известными работами актера считают роли в фильмах "Весна на Заречной улице", "Дело Румянцева", "Тайны дворцовых переворотов" и другие. Также за плечами артиста несколько ролей в театре.

Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин снялся в последнем фильме в 2021 году, после пятилетнего перерыва. Однако картина "Хор" с участием советского актера еще не вышла на экраны.

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У актера осталась единственная супруга Лидия. В продолжительном браке у пары не осталось наследников.

Ранее стало известно, что из жизни ушел звезда фильма "Сволочи" 81-летний актер Геннадий Митрофанов.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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