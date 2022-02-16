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В оточенні Джей Ло і Бен Аффлек заговорили про заручини пари

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 07:51
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З того часу, як Дженніфер Лопес і Бен Аффлек оголосили про возз'єднання, в Мережі регулярно ходять чутки про швидке весілля голлівудських зірок
Інсайдер поділився новими подробицями про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Інсайдер поділився новими подробицями про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Фото: Getty Images

У своїх інтерв'ю Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зізнаються, зараз вони дуже щасливі, але ділитися подробицями свого особистого життя не збираються. В оточенні пари не виключають, що незабаром можуть відбутися заручини Аффлека та Лопес.

Бен і Джен так закохані. Їхні близькі не здивуються, якщо Бен зробить пропозицію, – цитує інсайдера Entertainment Tonight

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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До речі, днями Джей Ло в ефірі на радіо Heart FM розповіла, що хотіла б пропозицію руки та серця у приватній обстановці.

Я дійсно вважаю, що пропозиція — це своєрідна священна інтимна річ, яка має бути лише між двома людьми. Якщо ви маєте намір присвятити своє життя одне одному, це велика справа, – поділилася артистка.

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Тоді говорили, що надмірна увага журналістів та папараці до пари дуже не подобалася Бену. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.

Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен та Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Раніше Бен Аффлек зворушив Джей Ло особливим подарунком до Дня закоханих.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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