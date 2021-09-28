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Валерий Меладзе показал редкое фото со старшей дочерью от первого брака

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 сентября, 10:09
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Валерий Меладзе не часто у себя в Instagram делится семейными фото. 56-летний певец похвастался старшей дочерью Ингой
Валерий Меладзе показал, как сейчас выглядит его старшая дочь Инга
Валерий Меладзе показал, как сейчас выглядит его старшая дочь Инга / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Валерий Меладзе был в браке со своей первой супругой Ириной более двадцати лет. У них трое общих детей. От первой жены певец ушел к Альбине Джанабаевой, которая ему подарила также трех наследников. Несмотря на развод, Меладзе удалось сохранить хорошие отношения с дочками. Новое фото тому доказательство.

У себя в InstaStories певец поделился селфи со старшей дочкой Ингой.

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Валерий Меладзе с дочкой Ингой
Валерий Меладзе с дочкой Ингой / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Напомним, Инга Меладзе получила образование в Кембридже. Во время учебы в Англии она познакомилась журналистом "Аль-Джазиры" Нури Вергезе. Пара встречалась восемь лет, затем решили оформить свои отношения официально. Но в браке супруги прожили только два года. Что стало причиной развода неизвестно. После расставания с супругом Инга вернулась в Москву и открыла свой бренд украшений Aperon.

Со своим знаменитым отцом Инга в хороших отношениях, но фото публикует редко. Также Инга общается с детьми Валерий Меладзе от брака с Альбиной Джанабаевой, а вот с самой певицей нет.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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