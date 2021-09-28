Валерий Меладзе показал редкое фото со старшей дочерью от первого брака

Валерий Меладзе не часто у себя в Instagram делится семейными фото. 56-летний певец похвастался старшей дочерью Ингой

Валерий Меладзе показал, как сейчас выглядит его старшая дочь Инга / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Валерий Меладзе был в браке со своей первой супругой Ириной более двадцати лет. У них трое общих детей. От первой жены певец ушел к Альбине Джанабаевой, которая ему подарила также трех наследников. Несмотря на развод, Меладзе удалось сохранить хорошие отношения с дочками. Новое фото тому доказательство.

У себя в InstaStories певец поделился селфи со старшей дочкой Ингой.

Реклама

Валерий Меладзе с дочкой Ингой / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Напомним, Инга Меладзе получила образование в Кембридже. Во время учебы в Англии она познакомилась журналистом "Аль-Джазиры" Нури Вергезе. Пара встречалась восемь лет, затем решили оформить свои отношения официально. Но в браке супруги прожили только два года. Что стало причиной развода неизвестно. После расставания с супругом Инга вернулась в Москву и открыла свой бренд украшений Aperon.

Со своим знаменитым отцом Инга в хороших отношениях, но фото публикует редко. Также Инга общается с детьми Валерий Меладзе от брака с Альбиной Джанабаевой, а вот с самой певицей нет.

Реклама

Другие новости о звездах: